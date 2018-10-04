2007年公投連署差百萬份 洪孟楷：是中選會烏龍還是民進黨吹牛？

國民黨發言人洪孟楷4日質疑，為何11年前民進黨兩項公投案送件數，與日前中選會更正數目落差之大。（國民黨提供）

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旺報
國民黨比對當年民進黨新聞稿與中選會後來的更正數目。（國民黨提供）

公投連署數目持續成為藍綠攻防焦點。國民黨發言人洪孟楷4日表示，民進黨當時宣稱分別送了討黨產公投140萬份、272萬份入聯公投連署書至中選會，怎麼事隔十年後被中選會打臉，原來當初僅有101萬餘份及156萬餘份的連署書送達，「中間高達百萬份的連署書憑空消失，令人感到匪夷所思。」

洪孟楷先前稱，公投連署書不合格率，是2007年民進黨所提兩個公投案不合格率才是最高之後，中選會即刻跳出來澄清；如果不符合則真相，只有一個：「不是中選會把高達120萬份的連署書搞丟，不然就是民進黨當初吹牛又膨風，根本沒那麼多民眾支持。」

洪孟楷強調，中選會要與民進黨相互打臉，人民沒興趣；國民黨及全國關心公投的民眾只在乎中選會能不能依法行政，這才是重點。

他表示，從民進黨官方網站新聞稿，可搜尋到分別在2007年6月23日「討黨產140萬份連署目標已達成感恩全民齊打拼」及2007年11月28日「272萬份連署書送往中選會代表台灣入聯的主流意志」兩則新聞稿，完全由民進黨發出，洪孟楷也示範如何能搜尋到兩則，證明沒經任何變造。

洪孟楷表示，當時為什麼「被消失了」百萬份連署書，卻沒有任何反應？否則140萬與101萬相差39萬多，而272萬與156萬更相差高達近120萬。

因此，洪孟楷認為，中選會如果不是搞烏龍，那就是民進黨新聞稿騙很大，連白紙黑字的新聞稿在數字上都能夠睜眼說瞎話。過去連署數字兜不攏，現在數據不確定，「這是中選會還是助選會？」他也出示監察院報告顯示，明白寫著民進黨當時入連公投，送入2,726,499份數，現在又翻臉不認，「到底在心虛什麼？」

(旺報 )

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