意見分歧大！衛福部：主治醫師不納入勞基法

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明年9月1日4000多名非軍職、公職住院醫師將納入勞基法！衛福部官員表示，原本規劃將主治醫師納入，由於主治醫師自主性高，且工作樣態多元，經多次會議討論，尚有不同意見，此次確定不納入，至於住院醫師工時，經與勞動部協商，將適用勞基法84條之一彈性工時，衛福部規劃以每周平均80小時為上限，但這部分，有待勞動部相關委員會開會討論確定，尚未訂案。

衛福部醫事司長石崇良表示，為改善醫師勞條件，衛福部將受僱醫師納入勞基法，一開始有考慮要將主治醫師是否也納入，但由於醫界及各方尚有不同意見，包括交班頻率增加影響照顧延續性，增加醫療糾紛，也可能導致偏鄉醫療服務無法運作，因而未獲共識，衛福部將再持續與各界協調溝通，待相關疑義釐清及擬有相關配套措施後，再行納入。

石崇良指出，目前國內有6800多名住院醫師，排除2000多名軍職及公職住院醫師，明年9月共有4000多名住院醫師納入勞基法，包括畢業後一般醫學訓練（PGY）住院醫師，另衛福部也訂定工時指引，住院醫師輪班制者每班以不超過13小時，非輪班制以每日正常工作時間不超過10小時為原則，每次勤務連同值班不得超過28小時，但期間應有短暫休息，至於總工時以4周320小時，亦即每周上限為平均80小時。

為輔導醫院與住院醫師簽訂合理的勞動契約，石崇良表示，衛福部已訂定醫療機構與住院醫師勞動契約範本，現正徵詢各醫師團體與、公協會意見，預計於今年底完成，以提供各醫院參考運用。

(中時 )

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