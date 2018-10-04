NBA》遇跟蹤狂被迫搬家 勇士菜鳥：我又不是柯瑞

遇上變態跟蹤狂，勇士前鋒喬丹貝爾也只能被迫搬家。(美聯社)

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中時電子報

身為公眾人物，碰上跟蹤狂不算什麼新鮮事，但對勇士「二年級生」喬丹貝爾來說，卻是嚴重到需要搬家的大事！貝爾最近接受《NBC體育》訪問自爆，從上季開始就遭遇跟蹤狂尾隨，甚至騷擾他女友，讓他只好趕緊搬家自保。

「從上季一開始，我就一直看到1個男人，每天都可看到他出現，他就站在我的房子外面，帶著眼鏡、背著背包，」喬丹貝爾回憶，「我當時只是以為，他是想跟我要簽名的球迷，我就給他簽了1次名，但他隨後每天依然出現。」

或許球迷疑惑擁有206公分、102公斤身材，且在聯盟球風強悍的喬丹貝爾，為何要被跟蹤狂逼到搬家？答案是那名跟蹤狂不僅站在他的房子外面，有次甚至直接尾隨他的女友，讓貝爾只好選擇搬家逃避這名跟蹤狂的瘋狂行徑。

「我的女友有次出外遛狗，沒想到那名跟蹤狂不只跟了上去，還把手放到她的肩膀，直接詢問她，我在不在家？讓我女友嚇得半死，」喬丹貝爾說，「當時天色已晚，附近也沒什麼人，我女友告訴那人就像變態，所以我只好搬家。」

之後喬丹貝爾搬到比較安靜的社區，跟蹤狂就沒再出現了，但他不禁感嘆，「這種事情會讓我再也不想在NBA打球了，我原本以為這種事情只在電影或電視劇當中出現，畢竟我又不是柯瑞或杜蘭特，這真的太瘋狂了！」

(中時電子報)

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