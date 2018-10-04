物理課結合藝術 真人版「憤怒鳥」融入教學

2018年10月04日 12:23 中時 林志成

苗栗新港國中小學，將物理課和藝術課結合，物理老師教導位能轉換成動能、力矩的知識，藝術老師則指導學生搭出不同的巨型結構體及發射台，設計出「快樂鳥」遊戲（真人版的「憤怒鳥」遊戲），成為跨領域的美感課程。

新港國中小藝文領域主任黃茹舷表示，這堂物理與藝術結合的課程，當學生有了物理的力學知識後，再由視覺老師運用多媒體資源，帶領他們操作平板加以瞭解「憤怒鳥」的遊戲概念，以及介紹世界知名建築，瞭解建築學中構築物體所必須計算力學、結構等美學知識概念。

最後讓學生分組合作實際搭建出不同的巨型結構體及發射台，藉由遊戲活動的過程去思考解決問題、活用知識。黃茹舷說，「快樂鳥」的跨領域課程也因著學生及教師們的熱情投入，延伸至國小及幼兒園。

Google認證講師林心如，則協助台北市永春高中、新竹忠孝國中及台東高中等校，將VR（虛擬實境）導入各領域的教學中。她舉例，有學校開「好好吃的英文課」，讓學生透過VR看到食物的立體影像，再搭配英語教學，更活潑、有趣。

現在學校的課堂上，不再只是單科教學，而是要融合美感、資訊科技的「跨領域教學」。數學和美術老師一起教學生製作幾何燈飾，或是化學、音樂老師一起教學生填詞譜曲，不要驚訝，這就是未來的趨勢。

「跨領域」及「創新教育」是12年國教的核心元素，教育部委託台師大承辦「中等學校暨國小階段跨美感教育實驗課程開發計畫」，以藝術為橋樑，開展多元的學習發展與美感經驗，並從今天到9日止，在台師大進修推廣部一樓大廳舉辦「這堂什麼課？跨領域美感教育成果展」，有177所學校、超過200個跨領域美感教學課程方案的呈現。

(中時 )