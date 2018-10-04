華航工會抗議健檢鬆散 華航：拒交檢體視同不合格

2018年10月04日 12:44 中時 王思慧

華航工會提出質疑後，台安醫院拿出封條在檢體上。（華航工會提供）

華航企業工會今（4）日在台安醫院前抗議，工會表示，華航跟台安醫院合作員工年度健康檢查，也跟民航局合作做隨機藥物檢測，在辦理的過程中有相當多瑕疵，認為已嚴重傷害到工作權及人權。其中，工會代表更因提出問題，火速遭停職，引發工會不滿。華航回應，現行作業並未影響員工權益，當事人拒絕繳交檢體視同檢測不合格，已暫停其職務，依公司員工工作規則懲處。

華航工會指出，台安醫院在藥檢前並未告知為何要做此檢測，詢問也不清楚；且尿液檢體未給受檢者蓋手印封印，也並未做個人標誌，程序不夠嚴謹。工會代表易湘岳提出此醫療瑕疵，隔天就被公司火速停職，理由是拒檢，工會認為非常不合理。

易湘岳表示，因尿液檢驗後若為陽性就會被開除，因此執業人員非常重視。去年就有提出台安醫院檢驗程序問題，到現在也沒有任何改善，沒想到再提出問題後24小時內就被停職，之間都沒有任何調查，體檢當天晚上也在三軍總醫院受檢，在採集尿液時，還有駐衛警和保全監看，並交由檢驗人員貼上封條檢測，嚴謹程序跟台安醫院做法完全不同。

華航企業工會指出，本會會員代表易湘岳為資深且表現優異的飛機維修工程師，其主要工作為執行華航代理客戶公司飛機簽放，易湘岳體檢當日於三軍總醫院的濫用藥物尿液檢測結果為陰性，即為適格的民用航空地面機械員，華航公司應立刻將其復職，還易湘岳清白與公道，而非以「拒絕檢測」的不實理由懲處員工，工會相信會員能在人權受到保障的前提底下，配合一切安全檢測。

華航表示，本公司訂有「相關飛航作業人員麻醉藥物檢測作業辦法」，並委託各健檢醫院進行檢測，若檢驗結果有異，仍有複檢機制，現行作業並未影響員工權益，且公司均已事先公告作業流程，實行多年。員工有任何疑問，可向公司提出，而非一味拒檢。當事人拒絕繳交檢體，依民用航空法令之規定即視同檢測不合格，本公司已暫停其職務，依本公司員工工作規則懲處。

台安醫院回應，為保障飛航安全也遵照法規規定，同時於健檢時以受檢人員尿液進行航空人員濫用藥物抽檢，台安醫院檢測並無違法或是侵犯人權疑慮。依據交通部民航局「航空人員尿液採驗作業要點」第四點規定，本院依照華航公司委託方式執行尿液採集流程，台安醫院與華航簽約規定，如遇受檢人員未完成採檢，須立即通報華航，後續交由華航公司內部處理。

台安醫院秉持醫學專業與保障飛航安全立場，依法進行相關採檢，並將採檢狀況回報委託採檢華航公司，並無任何特定立場。

(中時 )