瞄準陸客代購 韓免稅店最高4成回扣

2018年10月04日 12:53 旺報 林永富

目前正值大陸國慶長假，位於南韓首爾明洞的樂天免稅店和新世界免稅店爭搶陸客錢包大戰。據報導，為搶奪代購客源，樂天免稅店和新世界免稅店最高給予代購40%的回扣。

直線距離不過1.7公里的這兩家免稅店門口，每天一早至少有1500～1700名代購在排隊，人均消費金額動輒數百萬韓元，成為免稅店的座上賓。據悉，樂天免稅店明洞總店今年銷售額有望突破4兆韓元（約合1105億元新台幣），這是樂天免稅店自1979年成立後創下的最高紀錄。

一家免稅店負責人表示，目前代購已成為各免稅店的最主要顧客，各免稅店為了爭奪代購使出渾身解數。為搶奪代購客源，樂天和新世界最高給予代購40%的回扣。據免稅店業界10月2日消息，樂天和新世界免稅店上周銷售額中，35～40%通過旅行社回扣形式返還至代購手中，而平時這一比重僅為20%。位於獎忠洞的新羅免稅店雖然回扣率不高，但一直為代購發放代金券。

報導稱，「薩德」事件發生後，南韓各免稅店的回扣競爭更是趨於白熱化，有關回扣上限的爭論持續不休。韓國學術界也對免稅店回扣過度競爭可能會導致旅遊品質下降表示憂慮。漢陽大學旅遊專業教授李勳表示，羊毛出在羊身上，如果免稅店回扣過高，旅行社勢必通過低廉的旅遊商品吸引遊客，這將對韓國旅遊形象造成負面打擊，應對此進行有效管理。

代購的力量究竟有多大？樂天免稅店明洞總店今年銷售額有望突破4兆韓元之外，樂天免稅店世界大廈店也將創下1兆韓元以上的銷售額。去年這兩家免稅店的銷售額分別為3.1618兆韓元和5721億韓元。

此外，去年銷售額為2.1兆韓元的新羅免稅店今年有望創下3兆韓元的銷售規模。新世界免稅店明洞店去年銷售額雖然僅為1.4兆韓元，但今年有望進入2兆韓元。業內人士預測，今年有望成為各免稅店銷售創紀錄的一年。

(旺報 )