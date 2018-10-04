花蓮》選戰倒數51天 花蓮查賄選、2案偵辦中

2018年10月04日 12:41 中時 張祈

花蓮地檢署今中午舉辦「冰來將擋、齊心反賄」宣誓記者會，邀請西田社傳統劇場帶來賄選歌仔戲開幕，以野台戲的趣味性講述反賄選、乾淨投票對民主社會的重要性。（張祈攝）

年底九合一地方選舉到數51天，花蓮地檢署今舉辦「兵來將擋、齊心反賄」宣誓記者會，集結檢警調單位共同參與，擊破「賄選暴力」冰雕，展現查賄及反賄決心，花蓮地檢署檢察長黃和村指出，目前已受理超過80件賄選檢舉案件，目前共有2件選偵案偵辦中，分別為壽豐鄉、鳳林鄉疑似送禮賄選案。

黃和村指出，目前共收到80件賄選情資，以贈送禮品、招待旅遊及餐會，現金買票暫無出現，賄選層級從村里長代表、鄉鎮市長、縣議員，縣長參選人部分沒有出現，檢方正逐件進行過濾，針對調查成熟後進行偵辦，他估計現有80件賄選情資中，有超過5成有機會偵辦。

黃和村表示，兩件偵辦賄選分別為壽豐鄉鄉長參選人及鳳林鎮代表參選人，皆為送禮遭檢舉，他強調，依據以往經驗，待參選人餐抽號碼籤後，現金買票賄選會更加頻繁，地方五合一選舉，可能有一票買五票的一條鞭買票，對檢方查賄更添難度。

花蓮地檢署今中午舉辦「冰來將擋、齊心反賄」宣誓記者會，邀請西田社傳統劇場帶來賄選歌仔戲開幕，以野台戲的趣味性講述反賄選、乾淨投票對民主社會的重要性，包括法務部保護司長羅榮乾、花蓮高分檢察長張清雲、花蓮調查站主任鮑宏志、調查局東機站主任施東亮及縣警局長李西河等人都到場參與。

「私者亂天下之源」羅榮乾說，應透過公平正義選舉選人才，正面、嚴肅看待賄選問題，呼籲民眾睜大眼睛，踴躍檢舉，就有機會拿到獎金50萬到500萬，絕對比被買票更值得，且能終止花蓮的賄選文化，達到乾淨選舉的雙贏局面。

(中時 )