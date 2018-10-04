花蓮》選戰倒數51天 花蓮查賄選、2案偵辦中

花蓮地檢署今舉辦「兵來將擋、齊心反賄」宣誓記者會，集結檢警調單位共同參與，擊破「賄選暴力」冰雕，展現查賄及反賄決心。（張祈攝）

友善列印
中時
花蓮地檢署今中午舉辦「冰來將擋、齊心反賄」宣誓記者會，邀請西田社傳統劇場帶來賄選歌仔戲開幕，以野台戲的趣味性講述反賄選、乾淨投票對民主社會的重要性。（張祈攝）

年底九合一地方選舉到數51天，花蓮地檢署今舉辦「兵來將擋、齊心反賄」宣誓記者會，集結檢警調單位共同參與，擊破「賄選暴力」冰雕，展現查賄及反賄決心，花蓮地檢署檢察長黃和村指出，目前已受理超過80件賄選檢舉案件，目前共有2件選偵案偵辦中，分別為壽豐鄉、鳳林鄉疑似送禮賄選案。

黃和村指出，目前共收到80件賄選情資，以贈送禮品、招待旅遊及餐會，現金買票暫無出現，賄選層級從村里長代表、鄉鎮市長、縣議員，縣長參選人部分沒有出現，檢方正逐件進行過濾，針對調查成熟後進行偵辦，他估計現有80件賄選情資中，有超過5成有機會偵辦。

黃和村表示，兩件偵辦賄選分別為壽豐鄉鄉長參選人及鳳林鎮代表參選人，皆為送禮遭檢舉，他強調，依據以往經驗，待參選人餐抽號碼籤後，現金買票賄選會更加頻繁，地方五合一選舉，可能有一票買五票的一條鞭買票，對檢方查賄更添難度。

花蓮地檢署今中午舉辦「冰來將擋、齊心反賄」宣誓記者會，邀請西田社傳統劇場帶來賄選歌仔戲開幕，以野台戲的趣味性講述反賄選、乾淨投票對民主社會的重要性，包括法務部保護司長羅榮乾、花蓮高分檢察長張清雲、花蓮調查站主任鮑宏志、調查局東機站主任施東亮及縣警局長李西河等人都到場參與。

「私者亂天下之源」羅榮乾說，應透過公平正義選舉選人才，正面、嚴肅看待賄選問題，呼籲民眾睜大眼睛，踴躍檢舉，就有機會拿到獎金50萬到500萬，絕對比被買票更值得，且能終止花蓮的賄選文化，達到乾淨選舉的雙贏局面。

(中時 )

到花蓮查弊？蔡碧仲：代理縣長沒… 高雄》經濟已「民不聊生」　韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。