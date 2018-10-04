西門町暗藏限制級電玩 產發局裁處命令停業

2018年10月04日 12:41 中時 謝明俊

台北市警局月前在北市萬華區西門町查獲東龍、卡通尼等兩家電子遊藝場涉及賭博。〔警方提供〕

警政署指示台北市警局於月前在北市萬華區西門町，查獲「東龍」、「卡通尼」等兩家電子遊戲場涉嫌賭博，北市警局運用「第三方警政」策略，函送給市政府產業發展局處理，由產發局裁處兩家業者「命令停業」。

市警局行政科表示，北市萬華區西門町「獅子林商業大樓」內，仍存有少數領有「限制級」營業級別證的電玩店，以合法掩護非法涉嫌賭博風聞不斷，採會員制過濾客人，規避警方查緝。經本局長期佈線蒐證並報請地檢署檢察官指揮偵辦，先於107年3月在「東龍電子遊戲場」，查獲電玩賭博17人55檯，續於同年5月在「卡通尼電子遊戲場」，查獲電玩賭博20人199檯，均依刑法賭博罪移送臺灣臺北地檢署偵辦。

市警局指出，近日台北地檢署偵查終結公告，本局立即以「第三方警政」治安策略，檢附起訴書函送市政府產業發展局處理，並於107年9月14日命令該等2家電子遊戲場停業，轄區分局將持續複查該2家是否遵守市府停業命令，如發現仍有違規營業情形，將立即通知或蒐集並檢附營業現況資料函知商業處處理。

市警局指出，市政府產業發展局是依違反「電子遊戲場業管理條例」第17條第1項第6款「涉及賭博、妨害風化或其他犯罪行為」，及同法第31條規定，核予「命令停業」之處分，若經複查仍未停業，將處「怠金」、「斷水斷電」等行政執行措施，俟法院判決有罪確定，廢止其電子遊戲場業營業級別證、公司或商業登記或部分登記事項。

市警局強調，「限制級」電玩具射倖性，易遭利用為賭博工具，嚴重影響治安與社會安寧秩序，為避免該等場所，淪為非法賭博場所，造成社會與治安問題，本局除加強查緝涉嫌違法之行為移送偵辦外，將持續會同主管機關依法嚴正處理，以正本清源，遏止此一歪風繼續蔓延。

(中時 )