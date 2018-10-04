告別沙丁魚 雲林第二監獄增建

雲林第二監獄超收400人，上午擴建工程動土。（許素惠攝）

友善列印
中時

台灣監獄超收嚴重，曾有受刑人像沙丁魚般擠著睡地板的照片躍上國際媒體，成為台灣不尊重受刑人人權的鐵證，法務部為解決問題，陸續擴建監獄，雲林第二監獄擴建工程4日上午動土，法務部次長陳明堂強調，擴建是擴大每一受刑人的空間，而非增收人數。

雲林第二監獄擴建工程動土，祥獅獻瑞。（許素惠攝）

矯正署長黃俊棠、雲林地檢署檢察長鄭鑫　宏、雲林地方法院院長張國忠、雲二監典獄長葉漢潼、行政院雲嘉南執行長許根尉、雲林副縣長丁彥哲等執鏟動土。

雲林第二監獄擴建工程動土，法務部次長陳明堂希望完工後能有效紓解監所壅擠的現狀。（許素惠攝）

陳明堂指出，台灣受刑人睡在地板、擠得像沙丁魚的照片，曾躍上國際媒體，蔡英文總統2年前便指示監所擴建，去年完成預算編列，希望盡早完工有效紓解壅擠現況，讓收容人有尊嚴地接受教化，期出獄後順利回歸社會。

陳明堂表示，以雲林第二監獄收容狀況為例，法定收容數是1552人，但目前已收到1990多人，超收率高達26％，全國各監所平均曾超收達21％，後來逐漸降到10％，農曆春節6％是最低，擴建監舍不是為了多收容刑人，而是為了擴充現有收容人的使用空間。

雲林第二監獄擴建工程動土，矯正署長葉俊棠、行政院雲嘉南執行長許根尉（前排左、左二）等人參加。（許素惠攝）

雲二監擴建新監舍預計2020年12月底完工，占地1.6公頃，地上5樓，地下1樓，可容納1360人。

(中時 )

西門町暗藏限制級電玩 產發局裁… 1杯奶茶引發血案 中正預校學生爆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。