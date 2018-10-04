告別沙丁魚 雲林第二監獄增建

2018年10月04日 12:45 中時 許素惠

台灣監獄超收嚴重，曾有受刑人像沙丁魚般擠著睡地板的照片躍上國際媒體，成為台灣不尊重受刑人人權的鐵證，法務部為解決問題，陸續擴建監獄，雲林第二監獄擴建工程4日上午動土，法務部次長陳明堂強調，擴建是擴大每一受刑人的空間，而非增收人數。

雲林第二監獄擴建工程動土，祥獅獻瑞。（許素惠攝）

矯正署長黃俊棠、雲林地檢署檢察長鄭鑫 宏、雲林地方法院院長張國忠、雲二監典獄長葉漢潼、行政院雲嘉南執行長許根尉、雲林副縣長丁彥哲等執鏟動土。

雲林第二監獄擴建工程動土，法務部次長陳明堂希望完工後能有效紓解監所壅擠的現狀。（許素惠攝）

陳明堂指出，台灣受刑人睡在地板、擠得像沙丁魚的照片，曾躍上國際媒體，蔡英文總統2年前便指示監所擴建，去年完成預算編列，希望盡早完工有效紓解壅擠現況，讓收容人有尊嚴地接受教化，期出獄後順利回歸社會。

陳明堂表示，以雲林第二監獄收容狀況為例，法定收容數是1552人，但目前已收到1990多人，超收率高達26％，全國各監所平均曾超收達21％，後來逐漸降到10％，農曆春節6％是最低，擴建監舍不是為了多收容刑人，而是為了擴充現有收容人的使用空間。

雲林第二監獄擴建工程動土，矯正署長葉俊棠、行政院雲嘉南執行長許根尉（前排左、左二）等人參加。（許素惠攝）

雲二監擴建新監舍預計2020年12月底完工，占地1.6公頃，地上5樓，地下1樓，可容納1360人。

(中時 )