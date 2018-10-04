高雄》經濟已「民不聊生」　韓國瑜：民進黨還是只在乎選票

圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜(資料照/柯宗緯攝)

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中時電子報
/整理報導
韓國瑜接受媒體專訪，時間從7分51秒開始。(影片來源:關鍵時刻Youtube帳號)

年底高雄市長選舉進入倒數兩個月，據最新民調顯示藍綠雙方差距已不到5%，呈現五五波緊繃態勢。對此，國民黨候選人韓國瑜上政論節目表示，不是他厲害，而是民心思變，因為現在的高雄有太多市民為經濟所苦，但是民進黨到現在還是只在乎選票。

韓國瑜昨上政論節目《關鍵時刻》表示，現在的高雄真的差別非常大，中低階層真的過的非常民不聊生，廣大的高雄市民民心思變。中低階層，真的銀行存摺都沒有錢，都在為經濟所煩惱。

滿街的騎樓下面，黃金店面不是租就是售；包括小港、碼頭很多地方工人，年輕人都找不到工作；從山邊到海角，到最重要的農民的水果產區，農民的價格崩盤，而到了海邊，漁民賣不出去，每個農民漁民都被兩把刀追殺，一把刀外銷不出去，第二把刀，內銷價格崩盤。因為常常接觸到這些人民，可以感受到他們的民心思變。

而經濟不景氣，真的就如大漩渦過來一樣，侵蝕到每個行業的人。當然可以說少數軍公教有薪水保障，但因為年改會害怕未來呀！高雄現在各行各業，真的哀鴻遍野，如果不是高雄哀鴻遍野，平心而論，他韓國瑜算什麼咖！而且他韓國瑜一開始下高雄，民進黨有誰鳥他？那為什麼現在開始打他？就是因為民調進了，他們才開始在乎他。

對他們來說，重視選票比什麼都重要，因為民進黨發現不管藍的或綠的民調都接近，一樣了，甚至還有超前的趨勢，這個勢頭起來之後，民進黨才會重視他，那民進黨怎不打屏東和台南，因為民進黨篤定當選嘛！屏東的農民不苦嗎？台南的漁民不苦嗎？那民進黨現在傾洪荒之力對付他韓國瑜，就是重視選票比什麼都重要嘛！

(中時電子報)

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