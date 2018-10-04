越共總書記阮富仲將兼任國家主席

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旺報

61歲的越南國家主席陳大光9月21日因病逝世。10月3日召開的越共中央十二屆八中全會當天以100%的贊成率，提名越共中央總書記阮富仲為新一屆越南國家主席人選，將提請不久後召開的越南第十四屆國會第六次會議投票決定。

被視為強硬派的阮富仲，將成為自胡志明以來，第一個身兼國家主席與越共總書記於一身的人物，顯示越南正走向中共模式。

在越南，國家主席的職位主要是榮譽性的，名義上是國家元首，同時是掌握實權的政治局成員。

現年74歲的阮富仲生於1944年，河內市東英縣人。在2011年1月當選越共中央總書記。在2016年1月再次當選。他以指揮反腐，把十幾位前高官、銀行家以及高級幹部送進監獄著稱，他同時以鎮壓政治異議人士而著稱。

據越通社報導，越南共產黨、越南國會、政府、越南祖國陣線中央委員會等3日發布越共中央總書記杜梅逝世訃告，宣布將於6日至7日為杜梅舉行國葬。國葬期間，越南全國政府機構和公共場所將降半旗致哀，並停止一切娛樂活動。

新華社4日報導，中共中央總書記、國家主席習近平2日向越共中央總書記阮富仲致唁電，代表中國黨、政府、人民並以個人名義，對杜梅逝世表示沉痛哀悼，向其家屬致以誠摯慰問。

(旺報 )

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