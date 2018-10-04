新北》選戰倒數50天 新北綠委守50街口同步直播

2018年10月04日 12:58 中時 鄭舲

年底選戰明將進入倒數50天，新北市選情受到矚目。民進黨9位新北市立委今共同舉行記者會，宣布明上午7點將由各區督導、新北市區域立委、議員分頭在新北50個重要路口、橋頭拜票，呼籲新北市民一起加入「會做事連線」。

民進黨立委高志鵬、羅致政、林淑芬、吳琪銘、江永昌、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾等9名「區督導」召開「決戰倒數50天：衝橋頭、站街口，新北會做事連線」記者會，要在選戰倒數50天、10月5日一早7時，在新北50個區域的重要路口、橋頭，與市議員候選人一起拜票，共同力挺民進黨新北市長參選人蘇貞昌。

高志鵬說，明天就會進入選戰倒數第50天，蘇貞昌總部10位督導，也就是9名黨籍立委加上市議員沈發惠將發起會做事連線活動，同步與市議員參選人在新北市50個重要街口、橋頭，號召市民參與「會做事」連線。這是效法2004年的牽手護台灣，鼓勵大家來參與，只要在直播影片下方的留言區標註臉友成功，就可以獲得「會做事」徽章，希望藉由這個活動，號召市民一起衝衝衝。

蘇巧慧表示，10個區域的負責督導都會站在街口，並且嘗試用手機直播，同時秀在蘇貞昌的網頁上，做到九宮格畫面。只要留言tag好友，都可以獲得會做事徽章一枚。

(中時 )