新光三越台北南西店周年慶開打 首日破10萬人

2018年10月04日 13:16 中時 郭家崴

新光三越台北南西店周年慶今早開門前吸引近千人。（鄧博仁攝）

新光三越台北南西店周年慶化妝品區擠滿人潮。（鄧博仁攝）

新光三越台北南西店周年慶化妝品區擠滿人潮。（鄧博仁攝）

新光三越台北南西店周年慶今（4日）開打，SK-II、資生堂限量特惠組早上7時就有人排隊，9時多前已排了500多人、開門前達近千人，人潮較去年增加超過1成，今年因商圈擴大、引進全新餐飲，首日人潮預估可超越10萬人、業績可達4.8億元，較去年4.7億元成長近2％；整檔20.5億元、年增2％。

今年台北南西店備有80萬組美妝特惠組4折起，首次在晚上7時推晚安限時特惠組，持skm pay結帳加贈商品券100元；且有全台首見的家用買正貨送正貨，搭配全館5000送500、貴賓卡友首7日獨享名品單櫃∕大家電區∕法雅客＋[i]Store單區滿萬送千超划算。

今日化妝品區人潮滿滿，SK-II活膚青春組150組、青春亮彩組60組，資生堂東京櫃美麗趁早組100組、雅詩蘭黛No.1超級精華發燒組100組都秒殺。此外，全館滿100萬元可兌換限量5支iPhone XR，1分鐘就被搶光；[i]Store到中午仍有人從1樓排到3等買iPhone新機。

這次的超強買氣從預購會就可見端倪，全館和美妝預購都有兩位數成長，YSL等頂級美妝夯，雅詩蘭黛、LA MER、CHANEL等粉底液和氣墊粉餅表現都佳；法雅客有滿萬送千，iPhone XS與降價約3000至5000元的iPhone 8，以及推出新遊戲的SWTICH都熱銷。

另，大家電預購也旺，有洗脫烘的功能的日立洗衣機和LG雙能洗洗衣機（蒸洗脫烘）、日立621L日本原裝變頻6門冰箱冰箱、SONY 55吋大電視降4萬元，從11萬9000元降為7萬9900元，都是熱門商品。

此外，上月25日起台北南西店三館22家餐廳、小吃全到位，上月27日至10月8日有日本商品展，10月9日至21日接著辦韓國商品展，預購期間也帶動美食夯，無法訂位的祥富水產皆採用號碼牌候位，一天最高等候6小時；松屋牛丼與目前買氣太好暫時停賣的豬排，每日可合賣千碗；日本商品展鳥開親子丼6天邁賣450碗與DUCK RAMEN EIJI鴨肉醬油拉麵賣200碗。預料周年慶期間每天可吸引超過10萬人次，18天檔期上看150萬人次。

(中時 )