假好心推薦拍照祕境 亮刀搶七星潭女陸客

一名陸籍女子今早7時許獨自在花蓮七星潭附近的四八高地一處自行車道上賞景、拍照，63歲蔡姓嫌犯見該女獨自一人，上前假好心推薦拍照秘境後，便亮刀行搶女子身上的1500元。（張祈翻攝）

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一名陸籍女子今早7時許獨自在花蓮七星潭附近的四八高地一處自行車道上賞景、拍照，63歲蔡姓嫌犯見該女獨自一人，上前假好心推薦拍照秘境後，便亮刀行搶女子身上的1500元。（張祈翻攝）

假協助，真搶劫！一名陸籍女子今早7時許獨自在花蓮七星潭附近的四八高地一處自行車道上賞景、拍照，63歲蔡姓嫌犯見該女獨自一人，上前假好心推薦拍照秘境，待該女轉身進入後，便持刀行搶女子身上的1500元，該女放聲求救，運動民眾見狀合力壓制蔡嫌，由警方獲報偵辦後，依強盜罪嫌移送法辦。

警方指出，蔡嫌騎乘自行車行經四八高地，碰見獨自騎乘腳踏車在該處拍照的陸籍女遊客，心生貪念並上前假裝好心指引該女走進僻靜小道，推薦更好的風景，該女不疑有他走進去後，蔡嫌趁機持行搶1500元後，轉身騎車逃逸。

該女遭搶後，放聲大喊求救，蔡嫌因太過緊張，逃逸過程連人帶車摔倒，兩名路過的運動民眾追上前壓制後報警，民意派出所員警獲報趕到後合力逮補蔡嫌，警方指出，帶回派出所偵辦後，全案依強盜罪嫌移送法辦。

花蓮警分局指出，這次搶案能順利逮人，兩名熱心民眾見義勇功不可沒，並呼籲民眾，花蓮市八高地視野寬闊，可欣賞太平洋美景及日出景觀，但少數自行車道環境僻靜，遊客盡量結伴同行而行不要落單，才能玩得盡興又安全。

(中時 )

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