陸提推遲第二輪中美外交安全對話？陸外交部：謠言

友善列印
中時
李文輝

大陸外交部發言人辦公室公眾號今早消息，發言人華春瑩重申：「所謂中方提出推遲第二輪中美外交安全對話的說法完全是歪曲事實、別有用心，是極不負責任的。中方對此表示強烈不滿。事實是，美方日前向中方提出，希望推遲第二輪中美外交安全對話。我們要求有關方面停止這種無中生有、散布謠言的做法。」

大陸外交部發言人辦公室公眾號今晨回覆記者提問據美媒近日報導，一名美方官員表示是中方提出推遲第二輪中美外交安全對話。中方有何進一步評論時，華春瑩做出以上回應。

事實上，大陸外交部官網早在2日已公布「美方提出希望推遲第二輪中美外交安全對話對此有何評論？」的華春瑩答覆：「中美雙方此前原則商定於10月中旬舉行第二輪中美外交安全對話。美方近日提出希望推遲舉行對話。中美雙方將繼續就舉行第二輪中美外交安全對話保持溝通。」

不過，美國之音此前報導，美國官員說，在大陸國防部長魏鳳和無法與美國國防部長馬蒂斯會面之後，五角大樓取消了馬提訪問大陸計畫。是「中國取消了馬提斯原定10月對中國的訪問，兩國間的緊張開始影響到軍事關係。」

美聯社則報導，「馬提斯在飛往巴黎途中對隨行媒體表示，兩國關係中有緊張點。但根據上周在紐約同中國的討論以及其他因素，看不到兩國關係會更加惡化。」

報導也稱，美國國防部官員表示，馬提斯在美中關係不斷緊張之際，已放棄訪問大陸計畫，儘管從未公開宣布過這一訪問行程。馬提斯原計畫10月與國務卿蓬佩奧一起同大陸國防部長和外長舉行二對二安全會談。

(中時 )

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