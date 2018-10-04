台北》兩岸僵局觀光衝擊大 議員參選人蘇恆提「台北兩岸通」4方案

北市議員中山、大同區參選人蘇恆提「台北兩岸通」4方案，希望促使北市與對岸一級城市建立互信、互惠的基礎，突破兩岸現行的僵局。（蘇恆提供）

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台北市中山、大同區市議員參選人蘇恆今發表競選政見，以「台北兩岸通，經濟創高峰」為主軸，蘇恆指出，蔡英文總統上台後未能妥善處理兩岸問題，導致兩岸陷入僵局，陸客銳減、經濟合作倒退，因此，她主張台北與大陸十大城市交流互訪，同時推出陸客台北觀光4天3夜套裝行程，並輔導台北十大夜市與對岸夜市締結姊妹夜市，促進兩岸交流及觀光與城市發展。

蘇恆指出，受到兩岸陷入僵局影響，陸客來台減少120萬人次，損失約550億觀光收入，造成全台約6000家飯店求售，近萬輛遊覽車拍賣或頂讓，瞬間減少近5萬個工作機會，台北市應該做為促成兩岸通的領頭羊，從觀光、經濟、就業等方面，加強與北京、上海、天津、西安、重慶、廣州、南京、深圳、成都、武漢等十大城市，建立互訪、互信、互利基礎，創造台北兩岸新經濟。

蘇恆提出4大兩岸經濟政見，第一點促使市府與大陸一級城市交流，產生多方面合作契機；第二點台北十大夜市與對岸締結姊妹市，創造陸客來台北指定十大夜市必遊熱點；第三點簽署陸客台北觀光4天3夜套裝旅程，並導入餐飲、小吃、文創、交通旅遊業，可以藉由觀光行銷創造無限商機；第四點兩岸城市定期互辦產業論壇，促使城市產業彼此交流。

蘇恆強調，「台北兩岸通」可以創造人流、錢流、物流、軟流〈軟體實力〉，產業也能因交流競爭而帶動升級，創造台北無限價值，也奠定兩岸城市觀光、產業交流基礎，突破兩岸現行的僵局。

(中時 )

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