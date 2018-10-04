高雄》反空汙連署高雄造假率最高 綠委要韓國瑜「踹共」

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中時

中選會查對國民黨台中市長參選人盧秀燕領銜的「反空汙公投」涉嫌造假，綠委前幾日都緊咬要盧出面道歉，今天則將砲口對準高雄市長參選人韓國瑜，質疑連署書是國民黨各黨部組織處理，而高雄的造假數跟比率最高，韓又時任高雄市黨部主委，要求韓國瑜跟國民黨主席吳敦義「踹共」，更要韓別躲在盧秀燕後面。

民進黨團書記長鄭運鵬說，國民黨發言人洪孟楷在8月29日曾說，送交的公投連署書都是各黨部組織處理，當時高雄市黨部主委就是韓國瑜，主委帶領之下的連署書成果，讓高雄成為全台最假、偽造率最高的地方，質疑「這不是韓主委可以便宜行事，呼攏了事就交待過去的」。

綠委劉世芳指出，反空汙公投案連署中，高雄市提出7.1萬份連署書，其中4萬5931份不合格，達全體的64％，造假率為全台縣市排行第二；公投本來是好事一樁，但經過國民黨高雄市黨部後卻變成「汗顏的事」，呼籲吳敦義跟韓國瑜應該說清楚。

綠委趙天麟說，在韓國瑜領導下，藍高市黨部創下最多連署，卻不堪檢驗；先前傳出引用假民調、假照片，現在公投連署造假率又最高，讓人不禁要問韓，這場選舉難道只剩下造假嗎？

趙天麟質疑，高雄造假率最高，難道是韓國瑜系統性主導造假嗎？呼籲韓不要躲在盧秀燕後面，若真的造假不僅有法律責任，也必須向神聖的公投及選民道歉。

(中時 )

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