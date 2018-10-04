俠客島：明星偷稅漏稅的罪魁禍首是大牌明星天價片酬

2018年10月04日 13:26 中時 李文輝

輿論熱議數月的范冰冰「陰陽合同」案有了最終結果。中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」今撰文指出，當下大陸影視行業市場失靈，天價片酬、投機操控不斷。如何依附有效市場調節機制再現「良性循環」？首要是明星偷稅漏稅的罪魁禍首——大牌明星天價片酬。

俠客島表示，由於涉及天價片酬帶來個人所得稅繳納問題，不同形式、樣貌的「陰陽合同」才輪番出現。當前大陸影視行業內部，明星攬入腰包的片酬動輒千萬級，影視明星實際該繳納的個人所得稅，數額之巨大已經不言而喻。

文章稱，在不規範的行業環境下，除了「陰陽合同」之外，很多千奇百怪的規避稅務監管的手段也因天價收入漸次生成。比如紮堆在霍爾果斯等有稅收優惠政策的城市註冊公司，要求相關製作、發行公司分攤稅費，明星自己通過參股以投資方身分獲取變相收益。

俠客島拿最近熱播的《如懿傳》來說，該劇兩名主演片酬收入共計1.5億元﹙人民幣，下同﹚。據轟動一時的《2017年中國名人收入榜單》，大陸收入最高的10位明星合計年收入已超過22億元，100位名人一年的總收入更是高達70多億。影視明星片酬達到電影、電視劇、網路劇、綜藝節目成本預算的三分之二以上，已是大陸影視行業的家常便飯。

文章以電視劇、網路劇為例，很多電視台及視頻網站，迫於收視率和點擊率的壓力，根本不重視劇本、製作和觀眾群定位，只關注是否有大牌影視明星壓陣。而大牌們也開始直接影響電視台、視頻網站的實際收購價格。

這一切天價亂象折射出大陸文化娛樂工業存在不平衡、不充分的畸形發展，導致嚴重的產能過剩問題。

此外，還有行業造假問題，由於票房、收視率、點擊率等直接影響著從電視台、視頻網站到電影、電視劇、網路劇、綜藝節目的廣告招商等種種利潤收益，天價片酬所帶來的「壓力傳導」，幾乎無法避免地會引向票房、收視率、點擊率的——全面造假。

文章強調，在前些年不斷高漲的票房神話下，「票房冠軍」門檻在幾年間就由三五億暴漲到數十億級別，自然受到資本市場的熱捧。但凡一部影片取得票房佳績，相關投資方便可在股票市場等金融領域大快朵頤。原有能源、房地產和資本市場上的熱錢，在近幾年迅速湧入影視行業等諸多領域；大陸電影也在近年獲得前所未有的金融槓桿。總之，電影在很大程度上淪為金融衍生品，這在當下已是不爭的事實。

(中時 )