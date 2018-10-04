國慶不忘大陸　蘇嘉全：坦然面對中國打壓 歡樂過生日

2018年10月04日 13:24 中時 朱真楷

以國慶主視覺所製作的提袋。（文化總會提供）

雙十國慶將屆，兼任國慶籌備委員會主委的立法院長蘇嘉全今天舉行活動說明會。蘇嘉全表示，今年國慶就是要傳達「台灣共好」的主題，採用的主視覺看起來也相當熱鬧，因為面對中國打壓，台灣沒有悲傷的權利，要坦然面對，國人要用歡樂心情歡度國家生日。

今年的雙十國慶，內容大致分為三大部分，首先是在10月9日傍晚起，將於宜蘭運動公園田徑場舉辦「2018 藝氣風發‧台灣共好」國慶晚會，主要是邀請藝文表演團體、金曲歌手演唱為主。

第二部分，國慶主要活動，將於10月10日上午在台北總統府前進行；而受邀獻唱國歌的代表，一改先前邀請知名歌手的慣例，改由6位散落在台灣各角落的「燈塔守護人員」，搭配40位國防大學合唱團領唱國歌。

接著，當天上午11點40分起，也會邀請在日前參與亞運的運動員，從北市重慶南路上的文化總會集結出發，展開「1010亞運台灣英雄暨國慶花車遊行」。當天傍晚5點，則會有另一場花車嘉年華從中正紀念堂出發。

第三部分，10月10日晚間6點起，國慶焰火晚會開始在花蓮市美崙田徑場展開，到了晚間8點，將在花蓮港東堤堤岸進行一場長達36分鐘的焰火秀。

值得一提的是，這場煙火的佈彈長度達1300公尺，預計將施放3萬806發焰火彈，其中還包括24吋的巨型焰火彈。由於施放點在濱海的堤岸邊，因此籌辦人員強調，「這場煙火沒有最佳觀賞點，因為，所有地方都是最佳觀賞點！」

兼任國慶籌備委員會主委的蘇嘉全表示，此次國慶的主視覺，主要是要傳「群、歸、聚」的概念，強調族群融合、團結在一起，讓台灣變得更好。他說，先前主視覺剛發表的時候，確實有很多年輕朋友有意見，但公布之後發現是「動態主視覺」，就開始得到社會非常大的肯定。

蘇嘉全更說，主視覺的色彩看起來相當熱鬧，就是要傳達「台灣共好」的國慶用意，因為面對中國的打壓，台灣沒有悲傷的權利，要坦然面對，國人要用歡樂心情歡度國家生日。

(中時 )