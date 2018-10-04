國慶不忘大陸　蘇嘉全：坦然面對中國打壓 歡樂過生日

這是今年國慶主視覺。（文化總會提供）

友善列印
中時
以國慶主視覺所製作的提袋。（文化總會提供）

雙十國慶將屆，兼任國慶籌備委員會主委的立法院長蘇嘉全今天舉行活動說明會。蘇嘉全表示，今年國慶就是要傳達「台灣共好」的主題，採用的主視覺看起來也相當熱鬧，因為面對中國打壓，台灣沒有悲傷的權利，要坦然面對，國人要用歡樂心情歡度國家生日。

今年的雙十國慶，內容大致分為三大部分，首先是在10月9日傍晚起，將於宜蘭運動公園田徑場舉辦「2018 藝氣風發‧台灣共好」國慶晚會，主要是邀請藝文表演團體、金曲歌手演唱為主。

第二部分，國慶主要活動，將於10月10日上午在台北總統府前進行；而受邀獻唱國歌的代表，一改先前邀請知名歌手的慣例，改由6位散落在台灣各角落的「燈塔守護人員」，搭配40位國防大學合唱團領唱國歌。

接著，當天上午11點40分起，也會邀請在日前參與亞運的運動員，從北市重慶南路上的文化總會集結出發，展開「1010亞運台灣英雄暨國慶花車遊行」。當天傍晚5點，則會有另一場花車嘉年華從中正紀念堂出發。

第三部分，10月10日晚間6點起，國慶焰火晚會開始在花蓮市美崙田徑場展開，到了晚間8點，將在花蓮港東堤堤岸進行一場長達36分鐘的焰火秀。

值得一提的是，這場煙火的佈彈長度達1300公尺，預計將施放3萬806發焰火彈，其中還包括24吋的巨型焰火彈。由於施放點在濱海的堤岸邊，因此籌辦人員強調，「這場煙火沒有最佳觀賞點，因為，所有地方都是最佳觀賞點！」

兼任國慶籌備委員會主委的蘇嘉全表示，此次國慶的主視覺，主要是要傳「群、歸、聚」的概念，強調族群融合、團結在一起，讓台灣變得更好。他說，先前主視覺剛發表的時候，確實有很多年輕朋友有意見，但公布之後發現是「動態主視覺」，就開始得到社會非常大的肯定。

蘇嘉全更說，主視覺的色彩看起來相當熱鬧，就是要傳達「台灣共好」的國慶用意，因為面對中國的打壓，台灣沒有悲傷的權利，要坦然面對，國人要用歡樂心情歡度國家生日。

(中時 )

大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜… 政院通過道交條例修正草案 酒駕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。