宜蘭》監委要宜縣府檢討農舍政策 陳金德：沉冤得雪！

宜蘭代理縣長陳金德4日表示，監察院對宜蘭農舍的調查報告，終於讓自己沉冤得雪。（胡健森攝）

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監察院3日通過監察委員仉桂美、李月德調查報告，指宜蘭縣農舍發照浮濫，縣政府執行農舍政策應予檢討改進，農委會亦應會同內政部詳究原因，依法積極導正；代理縣長陳金德4日表示，細看監察院的調查報告內容，其實正是縣政府這段期間一再堅持的原則，報告內容也讓自己「沉冤得雪」，事理至明，他呼籲農委會依照法務部及監委的意見，會商法務部及內政部重新訂定明確的依循標準。

陳金德表示，監察院的調查報告有3項重點，其一是認定農委會的「經營計畫書格式」逾越了法律授權；其次是認為農委會所發的函示是行政規則，對下級機關有拘束力，縣政府也依照函示對農民做「行政指導」，但人民依法可以不接受；第三是監察院認定縣府訂定的《宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點》，是以行政規則的外貌來規避上級或立法機關；陳金德表示，這項作業要點是針對縣府在審查申請農舍時對縣府內部的拘束力，原本就不必報給中央機關備查，何況縣府是善意意提醒農民不要蓋在田中央，既合理更沒有違法問題。

陳金德強調，在監察院這份調查報告中也指出，法務部對於農委會「興建農舍經營計畫書」所載的農舍應「臨界、臨路」興建之規定，內容已涉及人民權利之限制，卻只載明在「農舍經營計畫書格式內」有待商榷，並遭宜蘭縣政府質疑逾越法律授權範圍不具拘束力，法務部另認為這些限制應依農發條例授權規定，在農舍興建辦法中規定較為妥適，為落實依法行政的法治國原則，農委會對農舍應「臨路、臨界」興建的法制疑義，應會商法務部及內政部意見，確實檢討釐清妥處。

陳金德還說，他要誠懇呼籲農委會，「面對這件事情的時機到了」，這些規定是在國民黨執政時期，時任農委會主委陳保基所制訂的，如今是民進黨執政，也是導正這個問題的好時機，農委會主委林聰賢要面對這件事情，誠懇地對農民說明，也應該將經營計畫書格式註銷。

(中時 )

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