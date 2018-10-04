4歲男童餵兔子遭咬 家長無理索償800人民幣：又沒人提醒

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旺報
賴志昶

廣西南寧一名4歲幼童8月跟著家長到南寧動物園遊玩時，不慎遭到兔子咬傷。家長林先生控訴園方不聞不問，要求動物園賠償。園方則表示，由於近日客流量大，動物園在管理上確實有疏忽，今後會進一步加強管理。據了解，雙方目前就賠償問題仍在協商當中。

林先生指出，兒子當天被兔子咬傷後，他馬上用紙巾幫孩子止血，事後也不在意，不過隔天在鄰居勸說下，到防疫站給孩子花了380元（人民幣，下同）打疫苗；事後要求動物園賠償時，一名楊醫生稱會盡量爭取600至800元的賠償，過一段時間會再通知。

「等了一段時間後，近期卻被告知只給280元。」林先生稱，園方在孩童餵養前，沒盡到提醒責任，且在管理上有疏忽，理應承擔責任。

南寧動物園醫務室的楊姓醫生指出，園方任何的支出都需要證明，不會隨意答應遊客的賠償金額，所以他不可能曾承諾會賠償600至800元。

園方指出，8月12日曾與林姓家長協商，當時按照動物園的申請程序，承諾賠償380元，不過仍要一段時間處理；目前，雙方仍就賠償問題進行協商。

園方強調，動物園該承擔的責任一定會承擔，但是家長在管教孩童時，也須盡一部分責任，「不能把全部責任都推到動物園身上」。

(旺報 )

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