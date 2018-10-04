中研院開通「研之有物」IG　展現學研文藝風

中研院在IG推出官方帳號「研之有物」，強調「佛系經營」，展現親新的文藝風格，拉近與民眾的距離。（李侑珊翻攝）

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旺報

為拉近與民眾的距離，並增加對科學與人文的興趣，中央研究院正式發布官方科普及社普網路媒體「研之有物」，圖文走的是文藝清新風格，盼透過淺顯活潑的圖文介紹中研院的研究成果，要讓外界知道「中研院在做什麼」。

中研院成立的社群網路媒體，不只包含臉書，開通的社群網站也包含Instagram，目的在於積極傳播科學知識，讓人認識中研院，回應社會的期待。廖俊智表示，各種珍貴的研究成果，中研院絕不藏私，希望藉由新媒體的上線，能讓更多人接觸中研院的頂尖研究，也期待提昇莘莘學子對於科學研究的興趣，投入學術研究行列。

「研之有物」計畫主持人，中研院資訊所陳昇瑋研究員表示，中研院共有1000多位研究人員，每天默默地在研究室中鑽研學問，這些研究員對推進世界科學與人文的進展有很大的貢獻，然而一般人卻難以理解，「研之有物」要成為中研院與社會大眾的橋梁，將學術化為親民簡易的報導，帶讀者通往博大精深的研究世界。

中研院表示，「研之有物」取諧音自「言之有物」，出自《周易·家人》：「君子以言有物而行有恆」。希望每篇報導，都能傳達研究的「擲地有聲」，讓大眾了解各項研究對於世界的貢獻，並邀請讀者一同運用各個研究發現與成果，推進生活、邁向永續。

中研院強調，「研之有物」的選材將橫跨中研院數理科學、生命科學、人文及社會科學三大領域，將會以淺顯活潑的筆法，配合數據圖表與插畫，將艱澀難懂的科學論文，轉化成一般人得以消化的文字。

(旺報 )

中央研究《研之有物》網站
《研之有物》臉書專頁
中央研究院官方臉書專頁

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