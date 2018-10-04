開BMW闖紅燈釀一屍兩命 男大生700萬換緩刑

2018年10月04日 13:49 中時 徐養齡

新竹市魏姓大學生今年5月開BMW百萬名車返家時，因違規紅燈右轉，造成懷胎5月的李姓女子閃避不及重撞，釀一屍兩命慘劇，魏生事後愧疚認錯，答應賠償700萬元，新竹地院法官依過失致死罪判刑6月，緩刑3年。

魏姓大學生開名車違規紅燈右轉，釀一屍兩命慘劇。（徐養齡翻攝）

判決指出，魏姓男大生年僅21歲，事發上午行經新竹台大醫院旁的經國路小巷，竟違規紅燈右轉，李女當時洽公完正要折返，騎機車發現李男轎車時，雖緊急煞車，仍滑倒撞上轎車，身體遭車輛輾過，當場失去意識。

由於事發地點緊鄰醫院及診所，附近醫生護士聽到撞車巨響，連忙衝出來查看，發現李女失去呼吸、心跳，立即施作CPR搶救，然而李女臟器破損嚴重，身體多處骨折，送醫後仍傷重不治，腹中5個月大的胎兒也隨母親撒手人寰。

李女丈夫是上尉軍官，育有1名2歲多的兒子，今年喜懷第2胎，全家人喜出望外，如今一場車禍造成天人永隔，還一次帶走2條命，讓堅強的軍人丈夫也不禁流下男兒淚。

懷有5個月身孕的李姓女騎士遭魏男駕駛的自小客車輾斃身亡，腹中胎兒也沒能保住。（徐養齡翻攝）

李女服務的議員辦公室聞訊，也陷入沉痛悲哀。李女2年前曾在同一路口發生車禍，當時就曾受重傷，最後幸運復原，不料命運弄人，這次逃不過死劫。

地院法官審理時，魏姓男大生對肇事感到相當自責，經新竹市東區調解委員會調解，達成賠償協議，魏男支付李女家屬精神撫慰金及喪葬費用共700萬元（不含強制險理賠金），法官判魏男6月有期徒刑，緩刑3年。

(中時 )