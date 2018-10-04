台灣共好 2018國慶展現政策堅持

2018年10月04日 13:55 工商 方濬哲 彭媁琳、中時

國慶籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全召開記者會，宣布今年國慶活動「2018 台灣共好 Taiwan together」流程。（內政部提供）

國慶籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全上午召開記者會，宣布今年國慶活動「2018 台灣共好 Taiwan together」流程。蘇嘉全指出，這代表政府對政策的堅持與國家永續發展戮力不懈，回應人民的期待，讓台灣邁向更美好的未來。

蘇嘉全表示，主視覺設計有別於以往，以動態方式呈現，從抽象概念出發，透過點的匯合，意味每個人都能團結彼此，點象徵心臟，台灣百工中每一個人，都是國家的心臟，代表中華民國的躍動，生生不息。

今年的慶典，除特別安排憲兵指揮部快反連重機變化隊形、空軍各式慢速機隊衝場、「燈塔守護者」領唱國歌等精彩的慶祝大會活動外，更與台北市、宜蘭縣、花蓮縣政府合作，用心規劃「花車遊行嘉年華」、「2018藝氣風發 台灣共好」國慶晚會、「光輝國慶 閃耀花蓮」主題焰火等活動，呈現台灣豐富多元的文化內涵，演出相當精彩，要讓國人驚艷。

今年的國慶慶典將於10月10日上午，在總統府前重慶南路、凱達格蘭大道及南、北廣場舉行，暖場表演將邀請來自世界各地的僑胞代表排舞演出、國防部三軍樂儀隊操槍、屏東縣仁愛國小跳繩隊舞蹈、憲兵指揮部快反連重機排出各式隊形、高雄市樹德家商武舞風的街舞等，帶來精彩演出；也首次安排空軍福克50、C130運輸機及P3C反潛偵察機隊慢速衝場，揭開國慶大會慶典序幕。

在國慶大會開始後，將邀請6位「燈塔守護者」，搭配40位國防大學合唱團領唱國歌。而國慶禮讚則將由南投縣「民和國中濁岸合唱團」，氣勢磅礡的三部合音及孩子們天籟般的美聲，讓世界聽見台灣本土的原聲。大會最後將由空軍首次以大功率發動機的幻象戰機，以震懾全場的轟隆引擎聲，劃過總統府上空向台北101方向飛去，把慶賀氣氛帶至最高潮，為民眾留下一個難忘的國慶回憶。

今年國慶「花車遊行嘉年華」也特別邀請到台灣亞運英雄們齊聚，與國慶24輛主題花車，遊行路線將從總統府一路至中正紀念堂，途經館前路的「英雄谷」，接受國人的喝采，與民眾一起歡慶雙十，遊行後花車將停放中正紀念堂民主大道續展至10月14日晚間，提供民眾近距離觀賞機會，同時結合文創市集，延續國慶歡樂氛圍。

另今年首度移師宜蘭舉辦的「2018藝氣風發‧台灣共好」國慶晚會，廣邀全民一起慶祝國家的生日，活動將於10月9日晚間7點在宜蘭運動公園田徑場熱鬧展開，將由在地特色團隊瑪嘎巴嗨文化藝術團、蘭陽舞蹈團與國寶北管大師共同演出迎賓，再由不同世代的藝人接力演出，融合宜蘭風情及流行文化，展現台灣族群共榮及活力。

此外，「光輝國慶 閃耀花蓮」主題焰火，將於雙十節當日晚間8點，在美麗的花蓮港東堤施放，以「念想花蓮」、「夢想花蓮」、「故鄉花蓮」、「祈願時分」、「自由之光」、「和平家園」與「大同世界」等7幕，展現濃厚的花蓮特色，今年也施放24吋超大型焰火，並加碼施放2發，將是歷年來最繽紛的一次。且為同步提振花蓮在地觀光及經濟，亦將結合國慶夜市美食嘉年華、溫泉專車、住宿及觀光優惠等活動，邀大家一同來花蓮，感受在地的熱情與獨特的自然景觀。

(工商 )