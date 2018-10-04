詹順貴去留 政院：尊重個人決定

2018年10月04日 13:50 中時 張理國

觀塘案環評傳出環保署副署長詹順貴請辭，政院第一時間否認，強調詹順貴是請假，但行政院發言人Kolas Yotaka表示，詹順貴的態度政院都了解，這就是不同價值的撞擊跟辯論，也理解政務官有自己想法和內在掙扎，在這個關口上要怎麼決定，以職涯的規劃來說，行政院最終也只能尊重個人選擇，看是要辭還是要留 。

但Kolas仍重申，昨天的情況是很單純的請假，不是請辭，目前也沒有詹順貴請辭的消息，至於所謂詹順貴9月有請辭但遭慰留的說法，Kolas說，如果有的話要問署長李應元；有關觀塘案，政院希望回歸到政策的辯論或環保的辯論，沒有特別聽到要用什麼條件去慰留。

Kolas說，從政府的角度來說，講白話政府是希望推動觀塘案，如果不希望推動就不會提案，至於為什麼要推，就是因為要達到2025非核家園的目標，這個目標也是環保團體長久以來的訴求。經濟部提出的替代方案當然政府的立場會希望行政機關多作說明，但不像媒體所說的，即便是政府方便主觀期待，仍不可能干預委員會的決議，無論如何會尊重環委的意見，只是希望機關在政策方面可以多作說明。

對於環評何時過關政院是否有評估時程？Kolas說，現在的狀況只能希望委員們可以接受或多了解政府的立場或為什麼要這樣作，這個條件已經比當初的100多公頃，縮到20多公頃，經濟部跟中油都提出很多配套作法，從政府的角度來看，會覺得共同的目標都是在要環保的大傘下，如何作選擇的問題，而這個選擇權會是現在走在這個歷史關口上的委員們要替台灣想的問題，重點還是要尊重委員的意願，沒有時間表。

(中時 )