獨》拒監察院約談 管中閔8日赴嘉義市議會演講

2018年10月04日 14:03 旺報 李侑珊

監察院原訂明天約談台大校長當選人管中閔，但管已以健康理由請假，嘉義市議會今上午則通過議長蕭淑麗領銜的跨黨派議員共同提案，以政治決定不得凌駕憲法與法律規範，籲請中央政府應遵守憲法及大學法保障大學自主規定與精神，儘速執行台大校長聘任事宜。蕭淑麗稍早也表示，議會將於8日下午3時邀請管演講。

蕭淑麗表示，管中閔院士當選台大校長以來，第一次首肯在台公開演講，就獻給嘉義市。

她指出，管中閔當選台大校長後，接受海外的巡迴演講不少，但因民進黨政權強力「卡管」及「拔管」，導致政治風波不斷，管中閔從未在台公開談話或受訪，台北媒體更形容管院士是「千金難買一聲響」。

面對監察院與教育部再次聯手「拔管」，管中閔助理證實，「管老師眼疾開刀出院後，日前複診的癒後狀況仍不好」，但身為台大校長當選人，管認為依舊還是得要尊重體制分際，已委任律師向監院請假，確定5日不會前往監院接受約談，但下週一將赴嘉義市議會公開演講，並首度在台接受民眾提問與對話。

嘉義市議會秘書長李佩玲表示，管中閔院士演講題目訂定為「台大新價值，台灣新意志」，演講時間在10月8日下午3時開始，地點在嘉義市議會，市議會真摯邀請民眾共襄盛舉，但會場座位有限、請儘早入場。

(旺報 )