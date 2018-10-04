台北》葛特曼百分之一萬與民進黨無關 洪耀福：柯文哲會相信我

2018年10月04日 14:01 中時 曾薏蘋

美國作家葛特曼出版《屠殺》一書，指稱台北市長柯文哲帶病人到中國接受器官移植捐贈，不少人認為民進黨是幕後黑手；民進黨秘書長洪耀福今天主動出面再度強調，「百分之一萬沒有關係」；至於柯文哲相不相信；他說，「我相信柯文哲會相信我說的話」。被問相信柯文哲嗎？洪耀福說「這事我不理解，超出我的範圍。」

此外，葛特曼原欲透過名嘴楊憲宏牽線，今下午要親赴立法院拜會衛環委員會藍綠召委吳焜裕、陳宜民，最後會面取消。對此，洪耀福說，我不曉得，這事情我不了解」。

洪耀福強調，「我們也認為這樣的攻擊，若沒有事實根據，來台灣開記者會，對台灣選舉造成影響，這是不恰當的行為。」

昨天洪耀福以「百分之百和民進黨無關」澄清葛特曼關係，今天主動說明，他說，這次要特別提升，「百分之一萬沒有關係」；很多事情是非曲折要說清楚，民進黨沒有主導也沒有介入，就要再講清楚一點，外界不要用似似而非、沒有查證方式來攻擊民進黨。

洪耀福說，葛特曼事情要嚴肅看待，選舉期間那麼嚴厲指控，指控方要有確實證據做基礎，否則對於人嚴厲攻擊非常不道德，對台灣民主傷害很大，民進黨就是最大事害者，國民黨捏造宇昌案，我們深受其害，理解被攻擊者痛苦，民進黨跟本不可能用這種方式，包括對待柯文哲，百分之一萬和民進黨沒有關係，葛特曼來台灣開記者會 ，若沒有實質證據做基礎，是非常不道德，就像宇昌案對台灣生技產業造成很大傷害。

他說，台北市長選舉要回歸市政討論，不要模糊焦點，很多支持柯文哲的人，當然痛恨這樣抹黑，「但是若同樣抹黑民進黨，這跟他們有什麼不同，有什麼證據證明是民進黨主導，這樣跟同樣抹黑柯文哲是ㄧ樣」。

至於民進黨台北市長候選人姚文智希望柯文哲說清楚；洪耀福說，姚文智說要講清楚，這也沒什麼不對，民進黨沒有主導也沒有介入、沒有角色，柯文哲講清楚當然是最好。

被問到，相信柯文哲嗎？洪耀福說，「這事我不理解，超出我的範圍。」

(中時 )