陶晶瑩6度主持金馬 自婊：diss成這樣能活下來的只有我！

2018年10月04日 14:03 中時 徐桐炘

陶晶瑩（陶子）將擔任第55屆金馬獎頒獎典禮主持人，4日在新雅美理髮廳拍攝宣傳影片，去年最佳男配角得主陳竹昇客串演出，陶晶瑩在片中一人分飾4角，導演笑稱是為呼應她多年來在金馬「陰魂不散」，也有網友嗆：「怎麼又是妳，沒人了嗎？」導演表示：「與其讓酸民酸她，倒不如讓我來酸。」因此安排陶晶瑩用不同形象吐槽自己。

陶子第6度、連3屆執金馬主持棒，她打趣說：「可能別人都太忙了吧！」她也表示：「被罵習慣了， diss成這樣能活下來的只有我了。」接著解釋，真正原因是喜歡看電影，很感謝金馬執委會執行長聞天祥邀約，她每次都會做足功課看完所有入圍影片。

但11月初還有2場個人演唱會，會不會分身乏術？陶子表示：「想說應該可以吧！真的要發生時，整個人都呆掉，怎麼會接受這樣的安排。」不過她認為兩項工作性質不同，「演唱會就是開心自在的安排，主持金馬每年片子都不一樣，會提前做功課。」

本屆評審團主席鞏俐將遇上舊愛名導張藝謀，陶子也早已做足功課，曾看過一篇訪問，張藝謀特別稱讚鞏俐在《紅高粱》和《秋菊打官司》的表現，也相信2人合作多年，應該很友好，但主持風格向來大膽的陶子也不太敢開2人玩笑，她解釋：「亂開的話就等著網友對我開槍，畢竟這個獎高度非常高，會稍微再嚴肅一點。」金馬獎頒獎典禮11月17日在國父紀念館舉行，台視轉播。

(中時 )