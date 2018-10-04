女嬰吃玉米竟胃破裂 醫生曝6種人不能多吃

2018年10月04日 14:02 中時電子報 戴安瑋

玉米是全世界總產量最高的重要糧食作物，但有媽媽給一歲多的女兒吃了一碗玉米後，女兒竟腹痛，送醫是胃破裂，手術2次才救回小命，醫師說，玉米膳食纖維豐富，容易引發脹氣，有6種人不宜多吃玉米。

《元氣網》根據微信公眾號「三甲傳真」分享一個病例，是2個月前一名15個月大的的女嬰掛急診，臉色蒼白並已昏迷，肚子像西瓜一樣大，女嬰媽媽表示，前一天燉了一鍋排骨燉玉米，給女嬰吃了一大碗玉米，第二天孩子喊肚子痛，到當地診所打點滴，病情沒好轉外，肚子更鼓成一個西瓜，呼吸更是急促，經照X光後確診為消化道穿孔，立刻幫女嬰手術，修補破裂的胃；由於女嬰腹腔感染嚴重，穿孔的胃難癒合，十多天後，又給她做了第二次手術，才撿回小命。

醫生說，玉米膳食纖維豐富，不易消化，即使是成年人吃進大量玉米，也會引起脹氣、消化不良，何況是一歲多牙齒還沒長齊的幼兒。

玉米纖維在胃、小腸中是不易被消化的，食用玉米過多的話，會使大量的粗纖維堆積在腸道內，腸道內的氣體無法排除體外，就會出現脹氣的情況。有6種人不宜多吃玉米，如下：

一是缺鈣、鐵等元素的人：粗糧裡的植酸和纖維結合沈澱，阻礙礦物質吸收；

二是患肝硬化、食道靜脈曲張或是胃潰瘍的人，進食大量粗糧易引起靜脈破裂出血和潰瘍出血；

三是免疫力低下的人，如果長期每天攝入的纖維素超過50克，會使人的蛋白質補充受阻、脂肪利用率降低，造成骨骼、心臟、血液等臟器功能的損害，降低人體的免疫能力；

四是粗糧營養價值低、供能少，對於從事重體力勞動的人而言營養提供不足。

五是生長發育期青少年，粗糧不僅阻礙膽固醇吸收，也妨礙營養素吸收和利用。

六是老年人的消化功能減退，孩子的消化功能尚未完善，消化大量的食物纖維對於胃腸是很大的負擔；營養素吸收和利用率比較低，不利於小孩生長發育。

(中時電子報)