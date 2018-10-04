劉喬安甩裸照風波秀才藝 樂回「以為我只會上社會版」

劉喬安話題不斷。（圖／中時資料照片）

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劉喬安分享第一幅油畫畫作。（圖／取自劉依函臉書）
劉喬安分享多張畫油畫側拍。（圖／取自劉依函臉書）

「太陽花女王」劉喬安近來話題不斷，先是持K他命被逮，又因鼻中膈穿孔找上李進良修修臉，上月29日她再被爆因送修手機，裸照外流。沉潛幾天後，劉喬安2日在臉書分享完成了第一幅油畫作品，引來親友誇讚，她也樂得回應：「不然勒，你以為我只會出你狀況上社會版喔」。

劉喬安今年8月因持有K他命，在警方凌晨於路邊臨檢時當場抓包，之後她在臉書澄清已接受戒癮治療半年多，成效不錯，要外界別擔心，不久她因鼻中膈穿孔找李進良微整鼻子，順道填補臉頰，總花費約70萬，未料隔天冒出裸照疑雲，劉喬安則無奈表示，應該是手機送修遭有心人外流，她會拍這些照片只是為了留念，希望不要傷害到女兒。

這陣子乖乖待在家中靜養的劉喬安，2日在臉書分享自己學油畫的成果，可見她滿有天分，第一幅作品芭蕾女伶頗有意境，她打趣說：「整形修復期乖乖在家韜光養晦」，朋友誇她厲害，她則說：「不然勒，你以為我只會出你狀況上社會版喔，哈哈哈哈，我現在還在學中華藝術、甲骨文、篆書開始，你和太座有空到我家，我們好好聚餐」，也回應其他人等作品數多一點有意販賣畫作，相當積極重新開始嶄新人生。

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(中時電子報)

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