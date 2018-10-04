水利署補助全台204件水質污染改善工作 年底展成效

2018年10月04日 14:07 中時 邱琮皓

為推廣「前瞻水環境-全國水環境改善計畫」之理念與願景，經濟部水利署今（4）上午舉辦「水環境專家演講暨座談會」，水利署表示，全國水環境改善計畫目前已核定補助各縣市政府計204件改善工作，除將水質汙染問題列為優先改善項目外，同時營造河川親水環境空間，結合生態、週邊地景等一併納入整體考量，預計今年底將陸續展現成效。

這場「水環境專家演講暨座談會」，邀請生態、地景、水質及環境相關領域專家學者，分享應如何推動建構兼顧防洪、地景、生態、環境之共生、共存、共榮的友善環境，期許全國水環境改善計畫各相關部會與縣市政府能落實到目前執行案件中，以提升水環境改善計畫成果及效益。

水利署表示，將可營造友善生態景觀環境，增加民眾親近水域的親水空間，同時也規劃結合社區及學校進行環境教育及認養工作，以喚起民眾愛護河川、守護生態的意識，一同為永續親水環境空間付出心力。

水利署指出，全國水環境改善計畫辦理內容涵蓋水岸、水質、生態、文化、休憩、觀光等層面，希望透過這次專家演講暨座談會召開，邀請相關領域專家、學者及單位，藉由專家經驗分享與交流討論，以提升相關領域知識，逐步打造符合全國水環境改善計畫目標願景及使計畫成果能更貼近社會期待與要求。

(中時 )