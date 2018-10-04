中市府爭取開放中橫便道通行中巴 最快10月上路

2018年10月04日 14:09 中時 陳世宗

「千呼萬喚駛出來！」台中市政府考量梨山地區觀光發展與居民交通安全，在安全無虞、尊重專業的前提下，積極與交通部公路總局研商中橫便道開放通行計畫，中橫便道安全評估委員會通過期末報告審查，交通部已同意中巴通行，目前正進入行政院核准程序中，最快10月即可上路。

交通局指出，921地震造成台8線上谷關至德基路段交通中斷，聯絡谷關及梨山的「台8臨37線便道」成為梨山往返台中的主要道路。林佳龍上任後，透過和平專案為梨山居民解決聯外交通困境，在安全無虞、尊重專業的前提下，向中央建議改善中橫便道至可通行中型大客車水準。

交通局長王義川說，經公路總局二區工程處及市府積極提出安全評估報告，以及營運規劃、安全風險管理與效益評估分析等報告，中橫便道安全評估委員會已於今年8月10日審查通過。交通部也於日前同意中巴通行，目前已進入行政院核准程序中，最快10月即可上路。

王義川說，為保障梨山地區通行安全並兼顧觀光及農業發展，市府不斷與交通部公路總局協商開放乙類大客車通行中橫便道時程。林市長106年12月前往現地勘查時進一步提出「管車不管人」，也就是「管制通行車輛，不管制搭乘旅客」通行乙類大客車方案，並指示副市長林陵三組成市府任務小組全力推動。

經林副市長多次邀集公路總局、和平區公所等相關單位進行協處，順利凝聚中央與地方共識，並由交通局配合立即研擬中巴營運規劃、安全風險管理及相關配套措施，以及提出效益評估分析報告，爭取中橫便道儘速正式通行乙類大客車。

王義川強調，當地民眾關切中橫便道電力通訊問題，在林陵三副市長協調下，由台電協助於今年9月完成全線接電，並由電信業者完成基地台設置；未來配合10月中巴上路，中橫便道將全線通訊無死角，以有效確保通行安全。

(中時 )