中市府爭取開放中橫便道通行中巴 最快10月上路

安全無虞開放中橫便道通行，最快中巴10月上路！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

「千呼萬喚駛出來！」台中市政府考量梨山地區觀光發展與居民交通安全，在安全無虞、尊重專業的前提下，積極與交通部公路總局研商中橫便道開放通行計畫，中橫便道安全評估委員會通過期末報告審查，交通部已同意中巴通行，目前正進入行政院核准程序中，最快10月即可上路。

交通局指出，921地震造成台8線上谷關至德基路段交通中斷，聯絡谷關及梨山的「台8臨37線便道」成為梨山往返台中的主要道路。林佳龍上任後，透過和平專案為梨山居民解決聯外交通困境，在安全無虞、尊重專業的前提下，向中央建議改善中橫便道至可通行中型大客車水準。

交通局長王義川說，經公路總局二區工程處及市府積極提出安全評估報告，以及營運規劃、安全風險管理與效益評估分析等報告，中橫便道安全評估委員會已於今年8月10日審查通過。交通部也於日前同意中巴通行，目前已進入行政院核准程序中，最快10月即可上路。

王義川說，為保障梨山地區通行安全並兼顧觀光及農業發展，市府不斷與交通部公路總局協商開放乙類大客車通行中橫便道時程。林市長106年12月前往現地勘查時進一步提出「管車不管人」，也就是「管制通行車輛，不管制搭乘旅客」通行乙類大客車方案，並指示副市長林陵三組成市府任務小組全力推動。

經林副市長多次邀集公路總局、和平區公所等相關單位進行協處，順利凝聚中央與地方共識，並由交通局配合立即研擬中巴營運規劃、安全風險管理及相關配套措施，以及提出效益評估分析報告，爭取中橫便道儘速正式通行乙類大客車。

王義川強調，當地民眾關切中橫便道電力通訊問題，在林陵三副市長協調下，由台電協助於今年9月完成全線接電，並由電信業者完成基地台設置；未來配合10月中巴上路，中橫便道將全線通訊無死角，以有效確保通行安全。

(中時 )

水利署補助全台204件水質污染改… 高鐵鐵道講座 即日起線上預約免…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。