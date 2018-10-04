台北公開賽》逆轉勝對手 白馭珀率先晉8強

2018年10月04日 14:10 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018YONEX中華台北羽球公開賽今天進入各組16強賽過招，大會女單第4種子、地主選手白馭珀歷經一場63分鐘、3局激戰，17：21、21：19、21：17逆轉勝印尼選手哈塔琬（Ruselli Hartawan）、晉級8強，創下她今年個人賽最佳戰績。

白馭珀指出，和昨天相比，今天球場風向又變了，也必須再花點時間適應，她和對手甚至也會發生一些失誤而丟分，雖然連續兩天都遇上印尼選手，不過兩位對手球路不同，今天的對手身高也稍微矮一點點，但是相當有企圖心，平抽、進身球都不錯，她必須多點耐心應付。

今年個人賽首度挺進8強，白馭珀笑說：「其實也是有段時間沒打300級賽事，之前主要都是拚等級較高的超級系列賽，上半季我狀況不好，很多比賽第一輪、第二輪就出局，比賽感覺有點跑掉，上場後我告訴自己要盡快進入狀況，面對不同狀況都要盡快調整過來。」

白馭珀透露，雅加達亞運後自己有很想嘗試的東西，有些技術上的東西比較多，加上連續四周出賽，所以膝蓋傷勢再前三周變得比較嚴重，回來台灣後看醫生接受治療，目前還不需要開刀，透過打針、吃藥來控制。

雖然是星期四上班日，由於是比賽開放免費進場最後一天，台北小巨蛋中午仍有許多球迷到場替選手加油，白馭珀說：「去國外比賽的時候，就算是同一個地方，不管去幾次還是覺得陌生，因為不是自己家鄉，所以有時打起來比較辛苦，回到台灣聽到熟悉的語言、加油聲，確實帶來很大動力，而不用舟車勞頓就能比賽，非常開心。」

女單8強賽白馭珀將對上大會第7種子、馬來西亞選手謝抒芽，這將是兩人生涯第一次交手，目前世界排名白馭珀第30、謝抒芽第37，雙方實力相當。

(中時電子報)