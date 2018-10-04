高鐵鐵道講座 即日起線上預約免費報名

2018年10月04日 14:27 中時 王思慧

今年適逢台灣高鐵公司成立20周年，同時也是台灣縱貫鐵路通車110周年。為深耕鐵道文化、使民眾對台灣鐵道發展有更深入的認識，高鐵公司自10月20日起，每周六下午於「台灣高鐵探索館」舉辦「2018秋季鐵道講座」，歡迎對鐵道文化有興趣的大眾免費報名。

台灣高鐵「2018秋季鐵道講座」以「鐵道生活新視野」為主軸，邀請鐵道專家學者透過深入淺出的生動講述，帶領學員跨越時空藩籬進行鐵道深度探索。10月20日起登場的首場講座，洪致文教授以「台灣高鐵暨縱貫鐵路110年通車史回顧」為題，回顧台灣鐵道與高鐵通車的發展軌跡；接著，從竹科新貴轉任臺鐵局駕駛的許洋豪老師，透過多種鐵路車輛的親身駕駛經驗，帶領學員一探鐵路號誌及駕駛與台灣高鐵之秘。

精通鐵道模型製作的易於孟老師，則將傳授鐵道模型保養與維修特別技巧；喜歡跟著鐵道去旅行的旅遊愛好者，可千萬別錯過黃錫鴻老師「探索台灣高鐵與日本鐵道自助旅行」講座；此外，任恆毅副教授則將引導學員一一細數高鐵定線設站背後的歷史點滴。場場講座精彩可期，每場講座結束後，還將安排「台灣高鐵探索館」導覽。

台灣高鐵「2018秋季鐵道講座」將一連舉辦5場，即日起開放網路預約免費報名，每場限額70位參加，額滿截止，參與者更有機會獲得高鐵限量特製小禮。歡迎國中（含）以上青年學子與熱愛鐵道文化的社會大眾踴躍報名參加。

「台灣高鐵探索館」為國內首創也是唯一的高速鐵路主題博物館，位於高鐵桃園站外，自5號出口步行5分鐘內便可輕鬆抵達。館內展出許多珍貴的高鐵文物，包含「台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房」等多元主題。

探索館參觀採「團體預約制」，高鐵公司可提供免費專人導覽服務，意者請洽台灣高鐵探索館預約網頁申請或撥打（03）261-0001洽詢（請於探索館營業時間周二至周六上午9:30-12:30 及下午14:00-16:30致電）。

(中時 )