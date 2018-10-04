公投提案有無造假 洪耀福嗆賭跟曾永權「洪半仙對王祿仙」

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中時

國民黨提出「反空污」公投案被中選會質疑出現大量抄寫、偽造情事等；民進黨秘書長洪耀福今天公開與國民黨「嗆賭」，「若敢說他們都是有連署，我們來抽樣打電話，洪耀福說，來啊！嗆賭，隨便他，看他們要怎麼。」他願意跟國民黨秘書長曾永權「洪半仙對王祿仙」。

洪耀福說，民進黨以前在地方發動連署，是非常辛苦，耗盡全黨力氣，這次國民黨發動連署，讓人質疑，東奧正名還去街頭擺聯署，但國民黨地方靜悄悄，沒有任何里長、代表叫人連署，突然跑出來那麼多連署，這是很奇特的事，這是集團性、系統性造假，一看就知道，基層從未發動連署，為何一下子跑去來，集團性、系統性的偽造文書，對台灣民主是很大傷害。

洪耀福說，把公投門檻降低，希望直接民主的展項，這是好的制度設計，若用這種方式破壞民主，是很可恥，以國民黨實力，應該連署可以到標，但是連這都不去做，可恥、看不起；目前公投法對於集團性的造假有漏洞，國民黨也可以修法，政黨提公投案可以不要連署，也是可以提案，民主漏洞要補正，否則對其他人不公平，這是不公平的競爭，國民黨長期用不公平的競爭來對別人造成傷害，讓人看不起。

他拍胸腑說，若去查，可能高達很高比例會發現很多人都沒連署。

由於洪耀福選舉期間常在選情解盤，被網路稱為「洪半仙」，今天他公開跟國民黨嗆賭，「若敢說他們都是有連署，我們來抽樣打電話，洪耀福說，來啊！嗆賭，隨便他，看他們要什麼！」國民黨可以找曾永權，跟他來個「洪半仙對王祿仙」。

今日國民黨發言人洪孟楷再度指2008年本黨所提入聯公投案連署書不合格率高一事；民進黨發言人鄭運鵬表示，國民黨「竹篙套菜刀」，在公投法尚未修法之前，當時公投提案成案連署份數門檻非常的高而困難，但本黨依然嚴守公投法的相關規定，但也為避免戶政機關查證負擔過重，以及影印造冊成本增加，最後本黨並未將272萬份連署全數送中選會。

(中時 )

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