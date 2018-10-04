新北》竹聯幫大老擔任侯友宜競總顧問　蘇貞昌：不清楚

2018年10月04日 14:25 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（4）日上午前往永和六和市場掃街，由市議員羅文崇、許昭興陪同爭取市民支持。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（4）日上午前往永和六和市場掃街，由市議員羅文崇、許昭興陪同爭取市民支持。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（4）日上午前往永和六和市場掃街，由市議員羅文崇、許昭興陪同爭取市民支持。媒體詢問國民黨新北市長參選人侯友宜在中和區將成立競總，其中幹部劉振南為竹聯幫大老，對此，蘇貞昌表示，此事他不清楚，但國民黨利用黑道已經不是第一次發生。

蘇貞昌表示，此事他不清楚，但國民黨利用黑道已經不是第一次發生，侯友宜前一陣子就在台東為黑道站台，更事先發採訪通知，事後才緊急切割。蘇貞昌表示，當年在他選屏東縣長連任的時候，國民黨也是用黑道鄭太吉議長威脅蘇貞昌的支持者，最後鄭太吉還被判刑槍斃，國民黨跟黑道勾結的事件，可以說是「罄竹難書」。

天氣雖然轉涼，下起毛毛細雨，但仍不減蘇貞昌與議員羅文崇、許昭興的熱情，一早即在永和六合市場向市民拜票，這也是蘇貞昌掃的第五十五個市場。蘇貞昌沿途與民眾握手、合影，也親自向市民說明假牙補助、新北垃圾袋降價以及親子體驗博物館等政策，要讓新北市更新更好

蘇貞昌也向觀看直播的網友打招呼互動，喜歡狗的他更表示今天是「世界動物日」，他的早安圖也提出「動保五關心」，將推動「制定動物保護自治條例」、「成立動物保護委員會」、「盤點收容所問題」、「認領養運作制度優化」及「提升動保觀念及保育」等5大動保政策，讓新北市成為友善動物的快樂城市。照顧動物朋友們。

針對媒體提問對於侯友宜將都更三箭講成「引擎」，似乎抄襲蘇貞昌。蘇貞昌今天則對此回應，同樣都在講都更政策，侯友宜被抓到背錯還不承認，蘇貞昌也反問，若今天講自己的都更政策變成「五支箭」，侯友宜會不會說他模仿？蘇貞昌也進一步說，這次選舉，兩人提出都更的政見，他講的是「引擎」，侯友宜講的是「箭」，而侯友宜竟然把自己的箭講成引擎，可見侯友宜已經背亂。

前中和市長邱垂益表示，劉振南擔任中和區里長聯誼會顧問，考量地方生態派系，由於呂芳煙身體不適，因此，改邀請劉加入，是為了地方生態平衡，劉代表呂家，但劉從未出席開會過，「我個人意思，與侯友宜無關！」侯友宜也不認識劉振南，外界不用過度解讀。

(中時 )