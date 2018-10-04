雲林縣三項低利貸款 利率從1.7％到2.5％

雲林縣長李進勇(第一排左三)、華南銀行董事長吳當傑(左四)4日於縣府簽署合作意向書

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周麗蘭／雲林報導

雲林縣政府與華南銀行合作專案低利貸款，包括綠能產業專案貸款利率1.7%，總額度200 億元；新農業專案利率2.5%，額度20億元；工業鍋爐升級專案利率2.08%，總額度20億元。

雲林縣長李進勇、華南銀行董事長吳當傑4日於縣府簽署合作意向書，呼籲有需要的企業盡速提出申請。

「新農業專案貸款」提供周轉性、資本性支出等資金需求，對象是雲林縣轄內合法農林漁牧公司有意發展新農業者，最低貸款利率2.5％，吳當傑表示將再研議利率可否再降。

「綠能產業專案貸款」協助雲林縣轄內設置太陽光電系統取得資金，最低利率，總額度200億元。

「工業鍋爐升級貸款專案」是著眼於經濟部擬訂鍋爐汰換補助計畫，辦理工業鍋爐燃料改善計畫，以天然氣取代傳統燃煤、燃重油，減少鍋爐空氣汙染，最低貸款利率2.98％，總額度200億元。

李進勇表示，雲林縣農民打拚、農產品質好，農業產值全台第一，前年777億元、去年794億元，期盼「新農業專案貸款」可促進農業永續發展。

李進勇說，雲林縣也是「風光大縣」，風場將吸引2000億元投資；雲林日照全台最長，平均每日3.51小時，台西綠能專區發電量可望達800萬MW，投資金額500億元。

(中時 )

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