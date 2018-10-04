苗栗》縣政府發表招商引資亮麗成果

苗栗縣政府發表招商成果，預計創造超過2萬個就業機會。（巫靜婷攝）

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巫靜婷

苗栗縣自成立「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」以來，成功引進225家企業設廠，投資金額超過7630億元，預計將創造2萬多個就業機會。苗栗縣勞工平均薪資3萬5766元，大幅領先部分六都縣市。在非六都中名列第三名，僅次於新竹縣市，充分展現招商有成，投資效益的顯現。

苗栗縣106年之失業率為3.6%（全國平均失業率3.8%），在全國所有縣市中為第二低的縣市，更是西部縣市中最低的。依勞動部「勞工退休金新制提繳概況」中的「平均提繳工資」，106年苗栗縣勞工提繳工資（3萬5766元）大幅超越台中市（3萬0771元）、台南市（3萬1669元）與高雄市（3萬2210元）等六都城市。

107年9月「台灣積體電路製造股份有限公司」竹南先進封測廠建廠計畫已經開始進行建廠環評作業，該廠位於竹南科周邊特定區（大埔）範圍，基地面積約14.3公頃，預計規劃作為台積電公司先進封測廠建廠用地，為客戶提供製程技術及封裝測試服務，推估增加2500個以上工作機會。

另一半導體大廠「力晶科技股份有限公司」將投資2,780億元於銅鑼擴產12吋晶圓廠，推估創造約2700個以上工作機會。苗栗縣儼然成為半導體群聚的重鎮，未來將有更多中下游產業的進駐，形成產業聚落的效應，帶動苗栗縣產業升級發展。

苗栗縣縣長徐耀昌表示產業升級，積極創造就業機會，希望年輕人能鮭魚返鄉，讓年輕人能盡情在家鄉發揮所學之長才。未來苗栗將進駐兩家五星級溫泉飯店，民眾來苗栗不僅能騎乘三義舊山線鐵道自行車，還能泡溫泉品嘗客家美食。

(中時 )

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