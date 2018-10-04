養護中心欠繳近300萬 27病床2度被查封

2018年10月04日 14:29 中時 蔡依珍

桃園分署4日再次到養護中心查封27張病床等動產。(蔡依珍翻攝)

桃園分署4日再次到養護中心查封27張病床等動產。(蔡依珍翻攝)

桃園分署4日再次到養護中心查封27張病床等動產。(蔡依珍翻攝)

桃園分署4日再次到養護中心查封27張病床等動產。(蔡依珍翻攝)

桃園一家私立長期照護中心，今年6月才因鄭姓負責人積欠勞健保費、罰鍰等218筆，27張病床遭法拍，沒想到業者不但馬上再買足病床繼續營業，還拒不繳錢，累積的欠稅攀升到241筆、增加近40萬元，桃園分署4日再度查封，還遇到業者叫囂、抗拒，甚至不顧警方制止，房東也要求業者2周內搬遷，否則將聲請法院遷讓房屋強制執行。

因中心仍有16名住民，家屬擔心權益受到影響，在房東同意下，部分查封物品移至養護中心空房，換鎖後現場保管，並開放4個房間、16張床等必需品供現場老人繼續使用，社會局也將持續追蹤，協助轉銜到其他機構。

桃園市桃園區中正路上一家安養中心鄭姓負責人積欠了勞健保、市政府勞動局、國稅、交通罰單共241筆、258萬餘元，還一度傳出積欠護理師薪資及合夥人糾紛，桃園分署在今年6月21日查封27張病床、法拍後償還6萬元，安養中心4天後立刻到桃園分署辦理分期，但分期後不但未繳納任何款項，還立即補足27張病床繼續營業，積欠的款項更節節攀升達292萬7249元。

桃園分署4日早上會同警察局、社會局、房東及民事債權人，再次到養護中心查封27張病床等動產，雙方一度發生口角，債權人甚至在門口拉白布條抗議表達對安養中心的不滿，林姓業者則在現場大聲叫囂、企圖阻撓執行人員執行，場面混亂，警方出面制止才順利查封。

桃園分署指出，安養中心今年6月時累積欠款218筆，時隔3個月已累計到241筆、292萬7249元，欠款段沒減少還不斷在增加中，加上執行官又查出在業者在今年年初有百萬以上資金進入，隨即遭提領一空，認定蓄意積欠勞健保欠款不繳納，因此查封27張病床以及現場物品，未來如安養中心再不清償，除拍賣查封物品外，將不排除進行拘提、管收程序。

房東指出，安養中心積欠租金多時達68萬元，已要求安養中心在2周內自行遷離，否則將聲請法院遷讓房屋強制執行。

(中時 )