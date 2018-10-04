睽違15年 希爾頓酒店進駐新板特區

新北市長朱立倫金受邀出席台北新板希爾頓酒店開幕活動。（譚宇哲攝）

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台北新板希爾頓酒店位於新板特區凱撒大飯店旁，占地1000坪、樓高31層樓。（譚宇哲翻攝）

新板特區再添國際連鎖飯店！離台15年的「Hilton希爾頓酒店」4日進駐板橋新板特區，成為繼「板橋凱撒大飯店」及「趣淘漫旅-台北」後，第3個進駐的招商案，也是新北市首家國際連鎖酒店，將提供400間客房主打亞洲觀光、商務客群。

台北新板希爾頓酒店位於新板特區凱撒大飯店旁，占地1000坪、樓高31層樓，建築外觀以頂樓橫跨7層樓的巨型天燈設計作為建築標的，象徵新北市平溪天燈意象，內部則設有宴會廳、酒吧、客房、頂樓無邊際泳池、健身中心等。

新北市長朱立倫今天上午應邀出席開幕儀式，朱立倫表示，希爾頓酒店離台15年後首站選擇進駐新板特區，是對新北市城市發展競爭力的肯定，未來市府也將持續透過公有土地招商，引進民間資金投入興建大型產業及商業設施，創造更多就業機會，並吸引更多國際企業投資新北，帶動新北與國際接軌。

希爾頓集團大中華及蒙古總裁錢進表示，希爾頓集團近年積極開發亞洲市場，台灣的歷史人文每年吸引世界各地觀光客，更是國際企業舉辦燒務會議的中心之一，讓集團決定重返台灣市場，並由宏國集團斥資37億打造全新時尚風格飯店。

宏國關係事業副董事長林鴻道表示，台北新版希爾頓結合新北市平溪天燈意象，於頂部設計橫跨7層樓的巨型天燈，象徵希望與光明，更透過藝術建築將台灣傳統文化推向國際。

(中時 )

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