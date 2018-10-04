美副總統今將發表演說　指責陸說服拉美國家與台斷交

2018年10月04日 14:32 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國副總統彭斯4日將發表演說，預料對大陸的全球政策進行猛烈抨擊，矛頭對準其所謂的大陸干預美國選舉和全球政治的企圖。據路透報導，他也會指責大陸說服三個拉丁美洲國家與台灣斷交並承認大陸。而針對近日美陸軍艦南海對峙事件，彭斯將聲稱，美國不會因大陸在南海的威嚇而退縮。

彭斯預計美東時間4日上午11時（台灣時間4日晚間11時）在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說。據路透指出，這篇演說可能會在貿易爭端之外，進一步加劇美陸間的緊張關係。

路透報導說，根據該通訊社見到的演說稿摘要，彭斯會指責大陸說服三個拉丁美洲國家與台灣斷交並承認大陸。彭斯將指出：「這些行動威脅台灣海峽的穩定--美利堅合眾國予以譴責。雖然我國政府將繼續尊重我們的一個中國政策，正如「三個聯合公報」與《台灣關係法》所反映的那樣，但我還想說，台灣擁抱民主，為所有中國人展示了一條更好的道路。」

據路透報導，彭斯並將提及美國狄卡特號（USS Decatur）驅逐艦9月30日駛入南沙群島的南薰礁（Gaven Reef）和赤瓜礁（Johnson Reef）12海里範圍內一事。

彭斯將指出，狄卡特號「在南海進行自由航行」，一艘大陸軍艦靠近該艦，距離僅有不到45碼（41公尺），迫使狄卡特號「迅速採取動作以防撞擊」。

「儘管受到這種魯莽的騷擾，但美國海軍將繼續在國際法允許和我們的國家利益要求的任何地方飛行、航行和行動。我們不會被嚇倒。我們不會退出，」彭斯將表示。

華府認為北京的一些做法限制了戰略水域的航行自由，此次行動是反擊這些做法的最新嘗試。大陸國防部表示，派出一艘軍艦對美艦予以警告驅離，大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

另據《華爾街日報》報導，演說摘要顯示，彭斯將在美國總統川普上周於聯合國發表的演說基礎上進行闡述，川普在聯合國指責大陸干預即將到來的美國期中選舉，企圖破壞川普強硬的貿易政策並將他趕出白宮。

美國政府官員表示，彭斯的演說將向大陸政府釋放一個訊號：川普和大陸國家主席習近平之間的友好關係是有限度的。白宮提供的演說摘要並未提到川普政府將對大陸採取哪些新行動，但將大陸描述為一個尋求擴大全球影響力的具有威脅的國家。

美國之音（VOA）中文網報導說，川普政府資深官員此前舉辦了背景簡報會，資深官員說，大陸正在以前所未有的政治、經濟、軍事以及宣傳力量，來製造對中共有利的環境。而現在大陸正在積極的干預美國的政治體系，並且在投票給川普的州當中，傷害美國農場主。

資深官員也指出，大陸同時也壓制了美國大學的學術自由。在背景簡報會當中，資深官員還說，大陸的許多行為壓抑了言論自由，尤其對在美國的中文媒體形成寒蟬效應。

(中時 )