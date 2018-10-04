呂秀蓮：民進黨執政 應修補823炮戰的歷史課題

2018年10月04日 14:47 中時 曾薏蘋

前副總統呂秀蓮今天邀請學者出席金門、兩岸「和平中立示範區」記者會，將推動金門成為「兩岸和平示範區」； 呂秀蓮表示，民進黨身為執政當局應該修補823炮戰的歷史課題，誰擁有金門誰就有台灣海峽的優勢。

呂秀蓮說，11月24日選舉開票，11月25日開始我們會有一群人跨越藍綠，為了拯救台灣努力，和平中立公投我們明年會全面推動，後年一面選總統，一面向世界宣佈，台灣要成為一個中立和平的國家

此外，呂秀蓮還說，當國民黨在譴責日本慰安婦時，不要忘掉，金門是戰地的時候有軍中樂園，只是不同名目，難道不也是一種另類的慰安婦，「我們在轉型正義時，也應該同一個標準」，不要忽略很多在戰爭時被犧牲的女性，不要只譴責日本慰安婦。

呂秀蓮在會中指出，最近研究阿扁執政八年的兩岸政策，當時開放金門小三通，很多人對陳水扁的印象，好像很頑強，阿扁總統曾經想試圖突破兩岸政策，小三通就是，當時是陸委會主委蔡英文做先鋒，因為當時只是實驗性，所以只有設籍金門的人才可以小三通，後來變相鼓勵偽造文書，當時他們就在想，應該政策要改變，只是剛好任期屆滿；馬英九當選有來看她，她說，「你可以考慮宣布，只要中華民國國民，不要只限制金門； 馬接受我的意見，所以他就任兩個月之內，全面開放，這是我的提議。」

她說，八月二十三日金門，除了很多823老兵回去，也非常多中國大陸人也都到金門，反而本地的金門人不多，在獅山砲戰基地，她跟周邊人打招呼，無意中發現都是來自中國的朋友，參演完也搶著跟她照相，到金門模範街，一邊是五星旗一邊是中華民國國旗，最近101、彰化五星旗廟，但她覺得，這不是剛好證明一邊一國嗎？金門就是這樣示範了，「我們的觀光客也能自然面對五星旗，以後有掛五星旗的地方，我們就掛國旗，這樣不就是邁向兩岸兩正常化嗎」。

她說，兩岸關係就是不正常，沒有定位，該投資不敢投資，如何建構金門變成兩岸間和平中立的橋樑，非常重要；中國的看法是，金門是連結台灣的臍帶，和平中立可以是區域的和平中立，也可以是國家的和平中立，和平是最好的經濟，應該認真選擇一條台灣跟中國跟世界可以正常化的康莊大道。

呂秀蓮表示，美中兩隻大象要打戰，她希望草地上小動物，應該趕快找出自己的路。金門「通電、通橋、通水」，金門人也不想接受統一，應該推動縮短台灣與離島的心靈距離。應該善用金馬特殊地位，發展台灣的柔性國力，把金門成為蜜月島，我想促成金門跟沖繩結為姊妹縣；亞太地區所有被戰爭蹂躪過的島，都應該結盟起來，成為世界和平島聯盟。

(中時 )