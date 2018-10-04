發展AI 桃市府青年局攜手龍華科大

2018年10月04日 14:41 中時 楊宗灝

桃園市政府青年事務局與龍華科技大學合作推動「AI人才培育暨認證計畫」微軟人工智慧相關學程，局長顏蔚慈與龍華科大校長葛自祥並簽署合作意向書，由青年局提供微軟AI專業認證系列課程序號，補助龍華學子取得AI相關專業學程學位認證所需費用（每人99美元），藉此培育更多相關技術人才。

顏蔚慈指出，桃園市青年事務局目前除了推動培育AI專業技術人才外，正積極推動3大青創基地，串連地區大專校院育成中心、鏈結企業需求及新創聚落，帶動桃園青年新創能量。也積極促進桃園地區學子參與海內外實習、國際志工、國際競賽、學生社團運作探索營區基地及創意聚落之運用等多元業務。葛自祥也請學校教務長、學務長、研發長及國際長等業務主管，就其職掌積極配合青年局共同推展相關業務項目。

葛自祥表示，學校堅守技職教育務實致用理念，為產業培育優秀人才。因應未來最新產業發展趨勢，近年致力於AI人工智慧、雲端、物聯網及智慧製造等領域人才培育，本次與桃園市政府青年事務局共同推廣「AI人才培育暨認證計畫」微軟人工智慧相關學程，學校先提供補助經費讓老師率先取得認證，接著將加碼鼓勵學生修習相關系列課程，每位通過認證的學生，學校將給予新台幣1萬元獎勵金。

(中時 )