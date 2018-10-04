聯絡谷關與梨山「台8臨37線便道」 中巴最快10月間上路

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921地震造成台8線的谷關至德基路段交通中斷，使聯絡谷關與梨山的「台8臨37線便道」成為梨山往返台中的主要道路。基於梨山地區觀光發展與居民交通安全，台中市政府積極與交通部公路總局研商中橫便道開放通行計畫，交通部日前已同意中型巴士通行，正報請行政院核准，最快10月間即可上路。

有關當地民眾關切中橫便道的電力通訊問題，台電今年9月完成全線接電，並由電信業者完成基地台設置，未來配合10月間的中巴上路，中橫便道可全線通訊無死角，以有效確保通行安全。

台中市交通局長王義川表示，在安全無虞、尊重專業的前提下，市府已向中央建議改善中橫便道至可通行中型大客車水準，並由市府與中央籌組乙類大客車安全評估委員會，共同研議開放通行。

經公路總局二區工程處，及市府積極提出安全評估報告與營運規劃、安全風險管理與效益評估分析等報告，中橫便道安全評估委員會，已於今年8月10日審查通過。交通部也於日前同意中巴通行，已進入行政院核准程序中，最快10月間即可上路。

王義川指出，為保障梨山地區通行安全，並兼顧觀光及農業發展，市府不斷與交通部公路總局協商開放乙類大客車通行中橫便道時程。台中市長林佳龍，106年12月前往現地勘查時，進一步提出「管車不管人」，也就是「管制通行車輛，不管制搭乘旅客」通行乙類大客車方案，並指示副市長林陵三組成市府任務小組全力推動。

經多次邀集公路總局與和平區公所等相關單位進行協處，順利凝聚中央與地方共識，並由市府交通局配合立即研擬中巴營運規劃、安全風險管理及相關配套措施，及提出效益評估分析報告，爭取中橫便道儘速正式通行乙類大客車。

此外，交通局等相關單位也配合參與公路總局第二區養護工程處於8月24日舉辦的安全救援演習，並依委員會建議修正營運安全風險管理計畫，配合陳報給中央審核，以便利當地居民通行、急難救助與在地產業發展。

至於青山線復建工程，王義川說，市府過去已配合公路總局在台8線地貌變異分析會議，提出地貌復原佐證，公路總局已於今年9月啟動台8線36k-62k谷關至德基段復建工程可行性研究委外評估，後續將持續追蹤並協調相關強化與復建工程，讓當地居民及遊客有一條安全通行的道路。

(工商 )

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