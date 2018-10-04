Sandy閨蜜被誤傳為親妹 吳宗憲加碼爆二女兒曾想出道當歌手

2018年10月04日 14:57 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（5）日將播出「新聞工作者現身說法！假新聞你怎麼看？」常登上新聞版面的主持人吳宗憲自嘲：「我被（媒體）寫的次數應該有前三名吧！」不過如今不只憲哥，連女兒Sandy（吳姍儒）成為記者「寵兒」。Sandy近日在社群網站PO出和閨蜜的合照，沒想到卻被誤會是她兩個妹妹，新聞一出逼得她特別再發一篇動態，澄清照片中的只是「好姊妹」。

與吳姍儒拍照的兩位其實是演員，但卻被媒體說成是妹妹。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

這集節目邀請了主播劉盈秀、資深媒體人郭岱軒、許聖梅、張友驊、羅友志，以及藝人Paul（朱柏仰）、小小瑜（張芯瑜）一同上節目討論制「假新聞」議題。Sandy趁機抱怨先前和兩位閨蜜自拍，沒想到卻被媒體誤傳為她們是兩個妹妹，笑談這則烏龍新聞，還特別強調真正自家親妹妹對演藝圈完全沒有興趣，但老爸吳宗憲爆料說：「老二16、17歲的時候有考慮出來唱歌，但後來沒興趣就算了！」

主播劉盈秀自曝能感同身受韓劇《迷霧》中女主角的遭遇。（中天提供）

就連中天主播劉盈秀，近日卻也成為「被報導」的對象，但報導內容不實，也讓她飽受困擾。她提到遭有心人爆料，明明是一群朋友幫她慶生，卻把男性朋友寫成追求者，「裡面爆料者的內容也錯誤百出，記者都沒有打電話打給我求證」，新聞一出造成朋友困擾，她也相當無奈。

劉盈秀在節目中談及此事一度情緒激動，Paul忍不住驚呼：「難得看到主播有個人情緒耶！」劉盈秀接著表示，自己身為媒體人，更在乎查證訊息的重要性，她也因此注意到十月即將在中天娛樂台全台獨家首播的韓劇《謎霧》，內容描述一位韓國電視台當家主播，雖連續5年獲得新聞大獎的肯定，是韓國信賴度最高的當紅主播，但在意外捲入殺人事件時，卻在事實尚未明朗前備受各方質疑，成為眾人圍剿的目標，同為主播身分的劉盈秀對劇情相當有感，完全能感同身受劇中女主角的遭遇。

(中時電子報)