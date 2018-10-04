台北》綠猛打柯仲介器官移植 羅智強：部分綠營無恥無腦！

前總統府副秘書長羅智強。(圖／本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

《屠殺》作者伊森．葛特曼日前在記者會上，指臺北市長柯文哲是騙子，還懷疑他是器官仲介中間人，柯在4日正式提告。民進黨祕書長洪耀南3日稱葛特曼案與民進黨百分之百無關，對此，前總統府副秘書長羅智強今表示，他雖不認同柯文哲，但有些公道話不能不説，綠營卯起來打柯器官移植，他痛批綠營部分人士「無腰無骨、無恥無腦！」。

羅智強今在臉書直指，在他看來，柯文哲在「器官移植風波」中最大的錯誤，就是柯有一張愛唬爛的大嘴巴！而柯愛唬爛也不是一天二天的事了，大家一直寵柯慣柯才是最大的問題，這也是他過去一貫批評柯文哲之處。但要因此説柯文哲去仲介販賣法輪功人士的器官？如此嚴重的指控，他表示，必須要有讓柯文哲一刀斃命的證據。

他認為，指控者把柯文哲協助大陸發展葉克膜技術，説成是活摘法輪功人士器官的共犯，實在扯了些。

羅智強說，他雖不認同柯文哲，但有些公道話，實在得説！他看了綠營卯起來打柯文哲器官移植記者會，卻只有一個感覺，那就是「想吐」。

他感嘆，「同樣的一群人，四年前把柯文哲辯護成神，四年後把柯文哲詆毀成鬼」，讓人感慨，對部分綠營人士來説，參與政治就是水母化的開始，「無腰無骨、無恥無腦！」

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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