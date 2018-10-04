車禍重傷靠葉克膜救命 他為投柯文哲已遷籍台北

一位25歲的年輕人在ptt上表示，他去年3月發生一場嚴重車禍，是裝葉克膜救回的。圖為他裝葉克膜時，家人拍的。翻攝ptt

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中時電子報

台北市長柯文哲捲入法輪功學員的器官移植風暴後，外界開始對葉克膜用途產生質疑，一位25歲的年輕人在ptt上表示，他去年3月發生一場嚴重車禍，是裝葉克膜救回的，這麼重要的醫療技術，真的不容被抹黑成殺人活取器官的幫兇。該名男子已將戶籍從新竹遷到台北，就是要把票投給柯文哲。

該名男子在ptt上說，他去年3月15日發生了一場的嚴重車禍，昏迷了12天（昏迷指數3），兩腳斷掉、下巴縫十幾針、肋骨幾乎全斷、還有顱內出血，最嚴重的是裝了葉克膜，因為裝葉克膜要打抗凝血劑，他有腦傷，情況非常不樂觀，醫生評估說他就算救回來了，智商可能只有3、4歲，但後來家人的陪伴、醫療團隊細心的照料之下，4天後他拆掉葉克膜，他非常感謝醫療團隊與我的家人，讓他重生。

他說，「這麼重要的醫療技術，然後可以救回像我一樣差點死掉的人，我認為真的不容葉克膜被抹黑成殺人活取器官的幫兇，就因為立場不同，拿來抹黑讓我覺得非常的可悲，眼中只有顏色、嘴裡只有立場，不了解葉克膜是幹嘛用的就隨便開槍，真的非常希望抹黑葉克膜的那些人與他們的家人，千萬不需要使用到這項醫療技術」。

該名男子說，他在台北生活11年，今年4月把戶籍從新竹遷來台北，就為了要投給柯文哲，柯文哲是引進這項技術的人，很謝謝柯、與醫療團隊，才可以讓他又恢復健康的身體。

(中時電子報)

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