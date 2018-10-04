桃機董座曾大仁辭意堅 交長：接任人選未定

2018年10月04日 15:16 中時 王思慧

桃園國際機場公司董事長曾大仁在8月已向交通部提出辭呈，雖然交通部長吳宏謀慰留，但曾大仁去意堅決。吳宏謀受訪表示，之前一直鼓勵他希望能留下，畢竟他在工程上都很專業，但曾因個人生涯規劃，也不能勉強。但現在還沒有接任人選，這幾天比較明朗會再公布。

曾大仁擁有美國加州大學柏克萊分校土木工程博士學位，曾參與雪山隧道工程，負責艱難施工過程到通車，被稱為「雪隧英雄」。更曾經在國民黨執政時擔任交通部次長，在2016年6月於前部長賀陳旦任內出任桃機董事長時，被貼上「老藍男」標籤。且傳出在內部被架空，讓他有志難伸。

隨著賀陳旦下台後，曾大仁在今年8月底證實已提出辭呈，不過當時吳宏謀說會再慰留，曾大仁從8月底到現在已請假一個多月，如今立法院已開第6會期，曾也請辭待命。現在曾態度低調，並未接受訪問。

吳宏謀表示，雖然慰留過曾大仁，但個人感覺曾已沒有繼續做下去的熱情，這一兩天會再通個電話，跟他確認是否真的要請辭，確定後會開始跑程序，請辭案也會報行政院。接下由誰接任？吳宏謀說，目前還沒有人選。

據傳行政院已內定由賀陳旦接任桃機董事長，賀陳旦日前未正面回應，僅表示「謝謝關心」；可能接任人選還有桃園市副市長王明德。

(中時 )