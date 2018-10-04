熱血消防休假救人 民眾PO臉書：社會還是溫暖的

2018年10月04日 15:16 中時 呂妍庭

熱血消防休假救人

嘉義縣在地社團《民雄大小事》PO文，有鄉民表示他騎車路過一場車禍，看到一名年輕人躺在地上，似乎是車禍造成，不久對向開來一輛消防車及兩台轎車，3位熱心民眾下車，迅速幫傷者急救，強調不管是消防員或一般民眾，這是少見的熱心人士，請版主轉貼，跟大家說社會還是溫暖的。事後得知，當天出手救援其中一人是嘉縣消防局民雄分隊隊員高健豪，且這已經不是他第一次休假救人了！

高健豪回想，2日晚間10點他結束在民雄農工舉行的義消訓練課程，返家途中，行經民雄嘉80鄉道文隆陸橋時，看到有人坐在路邊，一旁還有4、5個人和機車，一度以為是打架事件，擔心有人受傷便下車查看，才知道是附近機車行員工騎機車不小心自撞分隔島。

民眾把高健豪等人的義行分享到臉書社團。（呂妍庭翻攝）

高健豪得知旁人已報案，立即替傷患進行初步檢視，發現傷者脖子左側有大片面積撕裂傷，因自己沒穿制服，旁人還一度懷疑，他除表明身分，也拿出車上的手套，直接替傷者加壓止血，再請旁人拿他的手機，撥給一同上課的同仁陳建成，以及車上隨時配有急救箱的民雄義消小隊長尤弘智前來幫忙，因兩人只比他晚一點離開，一會就趕到，三人合力替傷者包紮，整個急救過短短6分鐘，救護車就抵達，因已完成前置作業，所以救護車無縫接軌，馬上就將人送醫救治。

高健豪說他已不只一次休假主動救人了。（呂妍庭攝）

高健豪對自己基於職業本能所做的舉動，被民眾上傳臉書表示訝異，透露其實他已多次在休假主動協助傷患救援，有一次還是在知名美式大賣場，前方有顧客路倒，他和擔任護理師的太太馬上衝上前檢視昏倒男子的狀況，經基本檢視後才交由隨後抵達的救護人員，幾個月前也在新港鄉救援一名車禍斷腿的年輕男子。

高健豪說，因為自己從事消防工作12年，要應付各種突發狀況，處理類似路邊救援突對他來說習以為常。民雄分隊的同仁說他除了熱血，更是高級救護員教官，專業性強，也相對冷靜，能被他救「是運氣好」。

(中時 )