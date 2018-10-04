國慶升旗添好孕 新北送金鏟助攻新人

新人至新北各戶所登記國慶日當天結婚，可在結婚專區拍照留念、獲贈精美贈禮，還可領取限量祝孕神器「新北祝孕金鏟子」。（譚宇哲攝）

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新人至新北各戶所登記國慶日當天結婚，可在結婚專區拍照留念、獲贈精美贈禮，還可領取限量祝孕神器「新北祝孕金鏟子」。（譚宇哲攝）

下周三就是雙十國慶，不少新人選擇在這天互訂終身，除象徵十全十美，也取台語諧音「雙囍」之意，新北市各戶所國慶當天特別布置結婚專區供新人拍照留念，更發送限量「新北祝孕金鏟子」350支，預祝新人國慶升旗之餘，早生貴子。

新北市民政局長江俊霆指出，去年新北市有335對新人以國慶日為結婚生效日，其中46對在今年喜獲麟兒，新北市人口即將邁入400萬，為鼓勵生育，新人只要在國慶日當天到新北市各戶政事務所登記結婚，或前3天（10月5日起）登記並指定國慶日為結婚生效日，就可獲贈「新北祝孕金鏟子」，希望藉此提升生育率。

民政局戶政科長顏耀明說，「新北祝孕金鏟子」是依風水魯班尺吉數製作而成，全長 69 公分象徵富貴，紅色的握柄象徵鴻運當頭，中段原木 16.2 公分象徵添丁，每把金鏟子都經過註生娘娘法會加持，歡迎有意今年結婚的新人把握機會登記領取。

另外，新北市各戶所在國慶日也布置特色結婚拍照場景，五股戶所特別訂製「這一站幸福」站牌，為新人拍下愛情拍立得照片；淡水戶所則設置立體結婚布景，搭配「新娘超漂釀der!」、「新郎無敵帥der!」等俏皮手拿板，供新人拍照留念；金山戶所則送新人雙喜臨門醬油囍米組合和愛情郵差椒鹽罐，祝福新人共享幸福「食」光。

(中時 )

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